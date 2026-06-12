Peste 100 de milioane de oameni riscă foametea. Experții indică două cauze majore: El Niño și războiul din Iran

Specialiștii avertizează că seceta, inundațiile și creșterea costurilor pentru combustibili și îngrășăminte pot declanșa o nouă criză alimentară globală, potrivit The Washington Post.

Somalia, printre cele mai afectate țări

În regiunea Bay din Somalia, considerată odinioară grânarul țării, culturile de sorg și porumb sunt compromise de lipsa precipitațiilor. În același timp, prețurile alimentelor importate au crescut puternic din cauza problemelor din transportul maritim.

Multe familii au început să își vândă animalele, utilajele sau bunurile din gospodărie pentru a putea cumpăra hrană.

Organizațiile umanitare avertizează că un număr tot mai mare de copii primesc mult sub necesarul zilnic de calorii.

El Niño amplifică riscurile

Meteorologii au confirmat instalarea fenomenului El Niño, asociat frecvent cu temperaturi ridicate și evenimente meteorologice extreme. În unele regiuni, seceta poate fi urmată de ploi abundente și inundații devastatoare.

În Somalia, terenurile deja afectate de lipsa apei ar putea fi lovite de precipitații pe care solul nu le poate absorbi.

Specialiștii avertizează că astfel de fenomene pot distruge recoltele și pot forța noi deplasări ale populației.

Avertisment privind o posibilă foamete

Programul Alimentar Mondial susține că suprapunerea șocurilor climatice și economice creează un risc fără precedent.

„Intrăm într-un teritoriu necunoscut”, a declarat Jean-Martin Bauer, director pentru analiza securității alimentare și nutriției din cadrul organizației.

Potrivit unei prognoze publicate de Famine Early Warning Systems Network, între 115 și 125 de milioane de persoane din cele mai vulnerabile 26 de state ale lumii vor avea nevoie de asistență alimentară până în decembrie.

Sudanul și Sudanul de Sud se numără, de asemenea, printre țările expuse riscului de foamete.

Experții spun că sunt prezente toate elementele care pot conduce la o deteriorare severă a securității alimentare în mai multe regiuni ale lumii.

Pe lângă impactul umanitar, o eventuală criză alimentară de amploare ar putea alimenta tensiuni sociale și instabilitate politică în statele deja afectate de conflicte și sărăcie.