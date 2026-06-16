ONU avertizează că 2,4 milioane de refugiați vor avea nevoie de relocare în 2027. Opțiunile posibile, tot mai puține

Aproape 2,4 milioane de refugiați din întreaga lume vor avea nevoie de relocare în 2027, a anunțat astăzi Organizația Națiunilor Unite (ONU), care spune că tot mai puține țări oferă locuri pentru persoanele aflate în această situație.

Potrivit Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR), mulți dintre acești oameni nu se pot întoarce în țările lor de origine și continuă să fie expuși unor mari riscuri în statele în care s-au refugiat.

Refugiații afgani reprezintă cel mai mare grup care va avea nevoie de relocare anul viitor.

Ei sunt urmați de persoanele din Sudanul de Sud, Sudan, Siria și de refugiații rohingya din Myanmar, care trăiesc în tabere extinse din Bangladesh, precizează Euronews.

UNHCR a avertizat că există o lipsă gravă de soluții pentru acești oameni și a făcut apel la state să depună mai multe efort pentru a schimba situația.

„Extinderea programului de relocare este urgentă și realizabilă”, a declarat Jackie Keegan, coordonatoarea serviciului pentru soluții durabile și sprijin pentru protecția pe teren din cadrul UNHCR, într-o conferință de presă organizată la Geneva.

Ea a spus că este nevoie de implicarea unui număr mai mare de state în tot acest proces.

„Creșterea cotelor, implicarea unui număr mai mare de țări și accelerarea procesării cererilor vor asigura că acest instrument de salvare a vieților ajunge la un număr mai mare de persoane aflate în nevoie”, a spus Keegan.

În raportul anual intitulat „Nevoile globale estimate de relocare”, UNHCR arată că 2,37 milioane de persoane provenite din 43 de țări și aflate în prezent în 76 de state gazdă vor avea nevoie să fie relocate într-o altă țară în 2027.

Deși cifra este foarte ridicată, ea reprezintă o scădere de aproximativ 6% față de estimarea făcută anul trecut.

Jackie Keegan a spus că această reducere se datorează, în parte, întoarcerii unor refugiați afgani din Iran și Pakistan, chiar dacă acest lucru s-a produs „în condiții nefavorabile”.

Un alt factor a fost schimbarea de regim din Siria, după înlăturarea de la putere a președintelui Bashar al-Assad în decembrie 2024, situație care a permis unor sirieni să revină voluntar în țara lor.

Tot mai puțini refugiați relocați

În același timp, numărul refugiaților care au reușit efectiv să fie relocați prin programele asistate de UNHCR a scăzut semnificativ.

În 2025, doar aproximativ 37.000 de refugiați au plecat către o nouă țară prin intermediul acestor programe, comparativ cu 116.000 de persoane relocate în 2024.

O parte importantă a acestei scăderi este legată de Statele Unite, principala țară de relocare a refugiaților la nivel mondial. După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă anul trecut, autoritățile americane au redus foarte mult numărul refugiaților admiși.

Totuși, reprezentanta UNHCR a precizat că problema nu se rezumă doar la SUA.

„Nu este vorba doar de SUA”, a afirmat Jackie Keegan, adăugând că alte state care participau în mod tradițional la programele de relocare „fie și-au redus cota, fie au suspendat programul”.

„Reangajarea față de protecție și soluții este mai importantă ca niciodată”, a transmis Jackie Keegan.