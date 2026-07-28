„Sclavie prin datorii”. ONU avertizează: Grupările criminale recrutează tot mai mulți oameni pentru fraude online

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) spune că victimele sunt atrase prin anunțuri false de angajare, publicate în special pe rețelele sociale, care promit locuri de muncă în străinătate, potrivit AP.

Odată ajunse la destinație, acestea sunt închise, li se confiscă actele de identitate și sunt forțate prin violență, amenințări și „sclavie prin datorii” să participe la fraude online.

„Vedem tot mai multe astfel de cazuri în această perioadă”, a declarat marți, la Geneva, directoarea generală a OIM, Amy Pope. „Vedem victime din peste 80 de țări traficate pentru a fi implicate în aceste escrocherii”.

„Recrutează persoane care vorbesc foarte bine limba engleză, care au adesea studii universitare și un anumit nivel de educație”, a spus Pope. Aceasta a adăugat că fenomenul se manifestă în special în Asia.

Agenția pentru migrație citează estimările Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, potrivit cărora pierderile provocate de aceste fraude în Asia de Est, Australia și Noua Zeelandă au ajuns anul trecut la până la 114 miliarde de dolari.

Totodată, „complexele de escrocherii” din regiune ar putea adăposti sute de mii de persoane traficate și obligate să lucreze.

OIM a precizat că a oferit sprijin pentru peste 3.500 de victime ale criminalității forțate între 2022 și 2025. Acestea proveneau din aproape 40 de țări, cele mai afectate fiind Indonezia, India, Sri Lanka, Etiopia, Kenya și Bangladesh.