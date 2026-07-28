Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant, declarație comună la 75 de ani de la Convenția privind statutul refugiaților

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene au transmis marți o declarație comună cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la adoptarea Convenției din 1951 privind statutul refugiaților.

Oficialii europeni au reafirmat angajamentul Uniunii Europene față de principiile documentului. De altfel, un lucru esențial pe care l-au subliniat este că protecția refugiaților trebuie să rămână un pilon al legislației europene și al dreptului internațional.

Potrivit declarației, Convenția adoptată în 1951 continuă să reprezinte cea mai importantă baza juridică pentru protejarea persoanelor care sunt obligate să își părăsească locuințele din cauza războiului sau a persecuțiilor.

„Astăzi, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Convenției din 1951 privind statutul refugiaților, Uniunea Europeană își reafirmă angajamentul deplin față de convenție, față de valorile și principiile acesteia, precum și față de asigurarea faptului că protecția refugiaților rămâne ferm ancorată în legislația UE și a țărilor partenere, în dreptul internațional și în cooperarea multilaterală eficientă”, se arată în declarația comună.

„Convenția continuă să ofere cadrul juridic esențial pentru protecția refugiaților, stabilind drepturile celor forțați să fugă și obligațiile statelor de a-i proteja. Convenția a avut un impact global profund în salvarea a milioane de vieți, în orientarea acțiunilor internaționale și în susținerea principiului fundamental conform căruia persoanele care fug de persecuție trebuie tratate cu demnitate și protejate în conformitate cu dreptul internațional.”

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant precizează că respectarea dreptului internațional umanitar este foarte importantă pentru a limita efectele conflictelor armate asupra populației civile.

„Respectarea dreptului internațional umanitar este esențială pentru prevenirea și reducerea strămutărilor forțate cauzate de conflictele armate, precum și pentru asigurarea protecției civililor. De asemenea, UE recunoaște rolul indispensabil al organizațiilor umanitare care își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile umanitare în ceea ce privește acordarea de protecție și asistență populațiilor afectate.”, este precizat în declarație.

În declarație este reafirmat și sprijinul pentru Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), care reprezintă instituția principală în gestionarea problemelor legate de migrația forțată.

„Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a acestui text de referință, Uniunea Europeană își reafirmă, de asemenea, sprijinul acordat Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), al cărui mandat rămâne esențial pentru abordarea provocărilor globale legate de strămutări. UNHCR este agenția principală a ONU pentru protecția refugiaților și a comunităților strămutate, alături de alte organizații și acorduri internaționale cheie.”

Reprezentanții Comisiei spun că Uniunea Europeană continuă să dezvolte politici comune în domeniul azilului și migrației, inclusiv prin Pactul privind migrația și azilul, ce a intrat în vigoare în luna iunie.

„Prin prima Strategie europeană de gestionare a azilului și a migrației, UE și-a reafirmat angajamentul de a fi un spațiu care protejează persoanele care fug de război și de persecuție. Pactul privind migrația și azilul, care a intrat în vigoare în luna iunie a acestui an, reflectă și pune în aplicare o abordare cuprinzătoare și globală a gestionării migrației. În cadrul acestui pact, UE dispune de un cadru pentru admiterea umanitară voluntară și relocarea în UE, cu peste 10.000 de angajamente prevăzute în Planul Uniunii pentru perioada 2026-2027.”

Declarația amintește și de sprijinul oferit refugiaților ucraineni, luând în considerare că statele membre găzduiesc în prezent peste 4,4 milioane de persoane care au parte de protecție temporară după invazia Rusiei.

Comisia Europeană mai arată că Uniunea sprijină și țările care găzduiesc un număr mare de refugiați, pentru că asigură accesul la locuințe, servicii esențiale și soluții de lungă durată, precum integrarea locală, relocarea sau chiar întoarcerea voluntară asistată.

„Uniunea Europeană rămâne pe deplin angajată în favoarea multilateralismului, apărând standardele internaționale de protecție, promovând respectarea deplină a dreptului internațional și a principiilor umanitare, sprijinind diplomația umanitară pentru a facilita protecția și accesul la ajutor umanitar, consolidând reziliența și reducând dependența pe termen lung de asistența umanitară. În timp ce comemorăm această etapă importantă și ne reafirmăm sprijinul pentru un UNHCR mai eficient în cadrul unui sistem al ONU puternic și eficient, cooperarea și solidaritatea la nivel mondial sunt mai indispensabile ca niciodată pentru a asigura protecția refugiaților din întreaga lume.”, se menționează în declarație.