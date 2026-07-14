Fraudele online, în atenția autorităților: victimele sunt îndemnate să reclame imediat înșelătoriile

Fraudele din mediul online sunt din ce în ce mai bine adaptate profilului victimelor, iar atacatorii profită de neatenție, emoții sau lipsa de informare. Acesta a fost principalul mesaj transmis în cadrul conferinței ING SAFE Talks. Evenimentul a fost dedicat informării publicului cu privire la cele mai recente metode de fraudă digitală. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și rezultatele primului studiu național privind fraudele financiare online în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Reprezentanții ING au explicat că infractorii nu discriminează după vârstă, ci își adaptează metodele în funcție de profilul victimelor. Deși persoanele de peste 50 de ani se numără printre categoriile cele mai vizate, oricine poate deveni ținta unei escrocherii.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate și numeroase exemple concrete despre modul în care operează grupările de infractori cibernetici. Reprezentanții ING au povestit că, într-un call center folosit de escroci, exista chiar un gong care era bătut de fiecare dată când o fraudă de valoare mare era dusă la bun sfârșit. Exemplul a fost oferit pentru a ilustra faptul că aceste grupări funcționează organizat, își motivează membrii și tratează înșelătoriile ca pe adevărate „reușite”, ceea ce arată cât de bine puse la punct sunt rețelele de fraudă.

Organizatorii au subliniat că informarea și reacția rapidă rămân cele mai eficiente arme împotriva fraudelor online, iar raportarea incidentelor contribuie atât la protejarea victimelor, cât și la prevenirea altor atacuri similare.