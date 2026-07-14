Prima pagină » Social » Fraudele online, în atenția autorităților: victimele sunt îndemnate să reclame imediat înșelătoriile

Fraudele online, în atenția autorităților: victimele sunt îndemnate să reclame imediat înșelătoriile

Metodele de fraudă online devin tot mai sofisticate, iar autoritățile și specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că oricine poate deveni victimă. În cadrul evenimentului „ING SAFE Talks”, organizat de ING Bank România în parteneriat cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, reprezentanți ai băncii, ai Poliției Române și ai DNSC au prezentat cele mai noi tipuri de fraude.
Fraudele online, în atenția autorităților: victimele sunt îndemnate să reclame imediat înșelătoriile
Galerie Foto 6
Rareș Mustață
14 iul. 2026, 18:55, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fraudele din mediul online sunt din ce în ce mai bine adaptate profilului victimelor, iar atacatorii profită de neatenție, emoții sau lipsa de informare. Acesta a fost principalul mesaj transmis în cadrul conferinței ING SAFE Talks. Evenimentul a fost dedicat informării publicului cu privire la cele mai recente metode de fraudă digitală. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și rezultatele primului studiu național privind fraudele financiare online în rândul persoanelor de peste 50 de ani. Reprezentanții ING au explicat că infractorii nu discriminează după vârstă, ci își adaptează metodele în funcție de profilul victimelor. Deși persoanele de peste 50 de ani se numără printre categoriile cele mai vizate, oricine poate deveni ținta unei escrocherii.

Vezi galeria foto
6 poze

În cadrul discuțiilor au fost prezentate și numeroase exemple concrete despre modul în care operează grupările de infractori cibernetici. Reprezentanții ING au povestit că, într-un call center folosit de escroci, exista chiar un gong care era bătut de fiecare dată când o fraudă de valoare mare era dusă la bun sfârșit. Exemplul a fost oferit pentru a ilustra faptul că aceste grupări funcționează organizat, își motivează membrii și tratează înșelătoriile ca pe adevărate „reușite”, ceea ce arată cât de bine puse la punct sunt rețelele de fraudă.

Organizatorii au subliniat că informarea și reacția rapidă rămân cele mai eficiente arme împotriva fraudelor online, iar raportarea incidentelor contribuie atât la protejarea victimelor, cât și la prevenirea altor atacuri similare.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Radu Banciu, monolog controversat: „Ai voie să pui 11 negri în echipa Franței, dar ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată”
GSP.ro
Cea mai mare agenție de rating, Fitch, care poate arunca România la „junk”, față în față cu Ministerul de Finanțe. Cine participă și ce se discută
Gandul
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Cancan
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
Libertatea
ANM a făcut anunțul! Vremea se schimbă din nou, iar începutul lui august aduce temperaturi neașteptate
CSID
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da