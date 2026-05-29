Cât de predispuși sunt seniorii români la fraudele online? Doar trei din 10 au știut să recunoască metode precum spoofing sau smishing, în campania „Nesupus Fraudelor”

Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă a lansat joi seara campania națională „Nesupus Fraudelor”, dedicată protejării seniorilor de fraudele bancare online, al cărei ambasador este Sanda Țăranu, una dintre cele mai respectate figuri ale televiziunii din România, simbol al eleganței și credibilității în spațiul public.

La primul workshop organizat la București, la care au participat peste 150 de pensionari, doar trei din 10 seniori au știut să recunoască metode de fraudă precum spoofing, phishing sau smishing, iar aproape toți participanții au spus că au fost ținta unor tentative de fraudă online sau telefonică.

Seniorii au aflat de la trainerii ING Bank, prin exemple reale și exerciții interactive, cum funcționează cele mai frecvente tipuri de fraude digitale: phishing, smishing, spoofing, apelurile false „din partea băncii”, linkurile-capcană sau tentativele de fraudă generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Rezultatele quiz-urilor interactive organizate în timpul cursului au arătat cât de vulnerabili sunt seniorii în fața noilor metode de fraudă digitală: mai puțin de o treime dintre participanți au știut să identifice corect metode precum phone spoofing sau smishing- tehnici prin care infractorii se dau drept reprezentanți ai băncilor, ai Poliției sau ai unor instituții oficiale pentru a obține acces la conturile victimelor.

„Vorbeau foarte convingător și păreau să știe multe despre mine”

În același timp, aproape toți seniorii care au participat la workshop au spus că s-au confruntat cel puțin o dată cu o tentativă de fraudă online sau telefonică, iar unii au recunoscut că au pierdut bani după ce au accesat linkuri false sau au oferit date bancare unor persoane care pretindeau că sunt reprezentanți ai băncii. Toți pensionarii participanți își încasează pensia pe card și folosesc servicii bancare digitale, de cele mai multe ori cu ajutorul copiilor sau nepoților.

Maria, o pensionară de 72 de ani din București, a povestit că a fost la un pas să își piardă economiile după ce a primit un apel de la persoane care pretindeau că sunt reprezentanți ai băncii.

„Mi-au spus că există o fraudă pe contul meu și că trebuie să confirm urgent niște date, altfel îmi blochează cardul. Vorbeau foarte convingător și păreau să știe multe despre mine. M-am speriat foarte tare. După cursul de azi am înțeles cât de ușor poți fi manipulat”, a spus aceasta.

Un alt participant, Constantin, în vârstă de 68 de ani, a povestit că a devenit victima unei fraude după ce a accesat un link primit prin SMS, convins că este vorba despre o notificare reală de la bancă.

„Părea absolut real. Era sigla băncii, mesajul era scris perfect și totul părea oficial. Nu mi-am imaginat că cineva poate copia atât de bine identitatea unei bănci”, a spus el.

Cu această ocazie, seniorii au învățat de la reprezentanții băncii partenere diferențele dintre IBAN, datele cardului și credențialele bancare și au participat la demonstrații practice despre cum trebuie reacționat în fața unei tentative de fraudă. Una dintre regulile repetate constant pe parcursul cursului a fost simplă: niciodată să nu ofere parole, coduri sau date bancare prin telefon, SMS sau linkuri primite online.

„Doar aproximativ 4% dintre victimele fraudelor bancare online reușesc să își recupereze banii”

Alexandra Dobre, președintele Institutului Român pentru Îmbătrânire Activă, a atras atenția că fenomenul fraudelor digitale care vizează seniorii a devenit o problemă majoră de siguranță socială.

„Vedem tot mai mulți seniori care își pierd economiile de o viață în urma unor fraude extrem de sofisticate, construite pe manipulare emoțională și încredere. Educația digitală și financiară nu mai este opțională, ci o formă esențială de protecție socială”, a declarat Alexandra Dobre.

Potrivit acesteia, fenomenul are amploare la nivel global.

„La nivel mondial, doar aproximativ 4% dintre victimele fraudelor bancare online reușesc să își recupereze banii. În urmă cu doi ani, fraudele online crescuseră deja cu 180%, iar astăzi este foarte posibil ca fenomenul să fie și mai mare”, a spus Alexandra Dobre.

Trainerii workshopului au fost reprezentanți ING Bank România, care au explicat seniorilor principalele metode de fraudă și regulile esențiale de siguranță digitală. Campania „Nesupus Fraudelor” va continua în următoarele luni în București, Brașov, Constanța și Timișoara, prin sesiuni gratuite de educație financiară și securitate cibernetică dedicate seniorilor.

Potrivit datelor prezentate în cadrul campaniei:

1 din 3 români a fost vizat de tentative de phishing în ultimul an;

aproximativ 60% dintre utilizatori nu pot diferenția un site bancar real de unul clonat;

atacurile de phishing reprezintă aproape jumătate dintre incidentele de fraudă digitală raportate;

seniorii sunt printre cele mai vulnerabile categorii, fiind frecvent ținta apelurilor false și a manipulării emoționale.

Specialiștii avertizează că fraudele moderne folosesc inclusiv inteligență artificială, clonare vocală și identități false pentru a câștiga încrederea victimelor și spun că educația digitală a seniorilor devine una dintre cele mai importante forme de prevenție, au transmis inițiatorii campaniei.