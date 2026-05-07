Avertizare de phishing pe platforma Ghișeul.ro. Cum să nu cazi în plasa hackerilor

Utilizatorii platformei Ghișeul.ro sunt vizați de o campanie de phishing prin SMS. Mesajele false conțin link-uri către pagini care imită site-ul oficial și urmăresc furtul de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare.
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
07 mai 2026, 17:15, Social

Autoritatea pentru Digitalizarea României a emis, joi, o avertizare privind o campanie de phishing, care vizează utilizatorii platformei Ghișeul.ro.

În cursul zilei, au fost transmise mai multe SMS-uri, aparent din partea site-ului Ghișeul.ro, care conțin link-uri către pagini ce imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat o avertizare informativă în platformă, pentru reducerea riscurilor asociate acestei campanii de phishing.

Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri, prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri, pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale, a subliniat Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Ce recomandă autoritățile

Autoritățile recomandă ca utilizatorii:

  • să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte;
  • să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată;
  • să utilizeze exclusiv platforma oficială Ghișeul.ro

Tentativele de fraudă online cresc din ce în ce mai mult, iar vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare.

 

