Avertizare de phishing pe platforma Ghișeul.ro. Cum să nu cazi în plasa hackerilor

Autoritatea pentru Digitalizarea României a emis, joi, o avertizare privind o campanie de phishing, care vizează utilizatorii platformei Ghișeul.ro.

În cursul zilei, au fost transmise mai multe SMS-uri, aparent din partea site-ului Ghișeul.ro, care conțin link-uri către pagini ce imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat o avertizare informativă în platformă, pentru reducerea riscurilor asociate acestei campanii de phishing.

Ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mailuri, prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri, pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale, a subliniat Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Ce recomandă autoritățile

Autoritățile recomandă ca utilizatorii:

să manifeste prudență în cazul mesajelor primite din surse necunoscute sau suspecte;

să verifice cu atenție expeditorul și adresa URL accesată;

să utilizeze exclusiv platforma oficială Ghișeul.ro

Tentativele de fraudă online cresc din ce în ce mai mult, iar vigilența digitală și verificarea atentă a sursei informațiilor rămân măsuri esențiale pentru protejarea datelor personale și financiare.