Risc ridicat de îngheț în acestă noapte. Agricultorii din nou în alertă

Administrația Națională de Meteorologie menține o informare de vreme deosebit de rece valabilă până sâmbătă, 11 aprilie, ora 10:00, și avertizează că, pe parcursul nopților, în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest se vor înregistra minime negative și se va produce brumă. În prognoza pentru intervalul 10 aprilie, ora 21:00 – 11 aprilie, ora 09:00, ANM estimează temperaturi minime cuprinse între -9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade pe litoral, cu brumă local în jumătatea de nord a țării.

Contextul meteorologic favorizează răcirea accentuată din timpul nopții: cerul mai mult senin permite pierderea rapidă a căldurii acumulate peste zi, iar în zonele depresionare sau adăpostite temperaturile pot coborî repede spre pragul înghețului. Semnele acestei răciri se vedeau deja vineri seară în datele ANM: la ora 22:00, la Întorsura Buzăului se înregistrau 0,1°C, la Miercurea Ciuc -1,1°C, la Rădăuți 0,9°C, iar la Hârșova, în Dobrogea continentală, 2,9°C.

Pentru agricultură, episodul rămâne unul sensibil. În buletinul agrometeorologic valabil în perioada 9–15 aprilie, ANM arată că temperatura minimă a aerului va coborî până la -7…8°C în majoritatea zonelor de cultură, cele mai scăzute valori fiind posibile în depresiunile nordice și centrale, unde sunt condiții de brumă și îngheț superficial la sol. Instituția avertizează și că, în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, procesele de vegetație pot încetini, cu posibile stagnări temporare.

Comparativ cu precedentele două nopți reci, aceasta pare să aducă cel mai mare potențial pentru temperaturi critice pe arii extinse, inclusiv spre zona de Curbură și în estul țării.

Cum va fi vremea în noapte de Înviere

Totuși, ultimele evaluări sugerează că noaptea următoare ar putea fi mai puțin favorabilă unui îngheț generalizat. În prognoza ANM pentru intervalul 12 aprilie, ora 09:00 – 13 aprilie, ora 09:00, minimele rămân coborâte, între -5 și 6 grade, însă bruma este estimată mai ales în vest, centru și nord, ceea ce indică o restrângere a riscului față de actualul episod.

După acest vârf de răcire, vremea ar urma să intre treptat într-o fază de ameliorare. Estimarea ANM pentru următoarele două săptămâni arată că în Moldova, Dobrogea și Muntenia minimele nocturne cresc după 10–11 aprilie, iar temperaturile diurne revin treptat spre valori mai apropiate de normal. În același timp, probabilitatea pentru precipitații crește după 9–10 aprilie, cu cantități posibil mai însemnate în jurul intervalului 12–14 aprilie.