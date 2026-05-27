De la 31 de grade la furtuni și răcire bruscă: prognoza pentru București în următoarele două zile

Miercuri, 27 mai, Bucureștiul intră sub o informare meteorologică de instabilitate atmosferică valabilă până joi seară. Ziua va fi călduroasă, cu maxime de 31 de grade, dar noaptea aduce averse și rafale de vânt.
Andreea Tobias
27 mai 2026, 10:18, Știrile zilei
Miercuri, vremea în București va fi călduroasă, cu maxime de 31 de grade. Cerul rămâne mai mult senin, iar vântul suflă slab și moderat pe parcursul zilei.

Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 31 de grade. Minimele coboară la 15–18 grade.

În a doua parte a nopții, cerul se acoperă temporar. Vântul se intensifică, cu rafale de 40–45 km/h, și sunt posibile averse și descărcări electrice.

Cum va fi vremea în București joi, 28 mai: răcire semnificativă și vânt

Joi, vremea se răcește semnificativ față de ziua precedentă și devine normală din punct de vedere termic.

Cerul va fi temporar noros. Sunt posibile averse slabe, iar vântul va mai sufla cu rafale de până la 40–45 km/h.

Temperatura maximă va fi de 23–25 de grade.

București, sub informare meteorologică până joi seară

ANM a emis un mesaj de informare meteorologică pentru instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului. Acesta este valabil pentru municipiul București în intervalul 27 mai, ora 10 – 28 mai, ora 21.

