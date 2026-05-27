Un bărbat din China, executat pentru că și-a otrăvit șeful. Moartea magnatului, legată de un serial Netflix

Bărbatul, pe numele său, Xu Yao a fost găsit vinovat pentru uciderea prin otrăvire a magnatului Lin Qi, fondator al companiei Yoozoo Games, cu sediul în Shanghai, care deține drepturile de autor pentru adaptarea Netflix a trilogiei de romane SF, The Three Body Problem, potrivit Associated Press.

Compania lui Lin a confirmat execuția într-o declarație publicată, marți, pe platforma de socializare Weibo.

„Recent, cazul privindu-l pe domnul Lin Qi, fondatorul Three-Body Universe, a ajuns în sfârșit la final, iar justiția a fost în cele din urmă făcută.Toți cei din companie suntem profund recunoscători pentru respectarea justiției”, potrivit declarației publicate de Yoozoo Games.

Bărbatul care l-a otrăvit pe magnat chinez este fost director al unei filiale a Yoozoo Games. Acesta l-a otrăvit pe magnatul Lin Qi în 2020, din cauza faptului că a fost pus pe tușă de fondator. S-a întâmplat la scurt timp după ce compania de jocuri a încheiat acordul cu Netflix. Bărbatul este chiar cel care l-a ajutat pe fondatorul firmei să încheie acordul cu celebra platformă de streaming.

Bărbatul a fost condamnat în 2024, iar revista de afaceri Yicai Global din Shanghai, dar și alte publicații chineze au precizat că bărbatul a fost executat pe 21 mai.