Un bărbat din China, executat pentru că și-a otrăvit șeful. Moartea magnatului, legată de un serial Netflix

Autoritățile chineze au executat un bărbat condamnat pentru otrăvirea unui miliardar din industria jocurilor de noroc, implicat în serialul Netflix „3 Body Problem”. Cei doi au avut un conflict profesional, potrivit presei chineze.
Daiana Rob
27 mai 2026, 10:59, Știri externe
Bărbatul, pe numele său, Xu Yao a fost găsit vinovat pentru uciderea prin otrăvire a magnatului Lin Qi, fondator al companiei Yoozoo Games, cu sediul în Shanghai, care deține drepturile de autor pentru adaptarea Netflix a trilogiei de romane SF, The Three Body Problem, potrivit Associated Press. 

Compania lui Lin a confirmat execuția într-o declarație publicată, marți, pe platforma de socializare Weibo.

„Recent, cazul privindu-l pe domnul Lin Qi, fondatorul Three-Body Universe, a ajuns în sfârșit la final, iar justiția a fost în cele din urmă făcută.Toți cei din companie suntem profund recunoscători pentru respectarea justiției”, potrivit declarației publicate de Yoozoo Games.

Bărbatul care l-a otrăvit pe magnat chinez este fost director al unei filiale a Yoozoo Games. Acesta l-a otrăvit pe magnatul Lin Qi în 2020, din cauza faptului că a fost pus pe tușă de fondator. S-a întâmplat la scurt timp după ce compania de jocuri a încheiat acordul cu Netflix. Bărbatul este chiar cel care l-a ajutat pe fondatorul firmei să încheie acordul cu celebra platformă de streaming. 

Bărbatul a fost condamnat în 2024, iar revista de afaceri Yicai Global din Shanghai, dar și alte publicații chineze au precizat că bărbatul a fost executat pe 21 mai.

