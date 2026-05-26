Unul dintre cei mai mari producători europeni de turbine eoliene cere blocarea rivalilor „non-occidentali” pe piața UE

José Luis Blanco, directorul general al companiei Nordex, cu sediul la Hamburg, a declarat că UE nu a mers suficient de departe cu propunerile de reglementare care impun ca proiectele care beneficiază de sprijin public să utilizeze echipamente fabricate în blocul comunitar și să excludă furnizorii „cu risc ridicat”. Multe proiecte din domeniul energiei regenerabile nu intră sub incidența acestor reguli, a spus el într-un interviu pentru Financial Times.

Nordex cere reguli mai dure pentru turbinele eoliene

„Credem că principiul originii occidentale ar trebui, prin urmare, să se aplice tuturor noilor capacități eoliene conectate la rețelele europene, nu doar proiectelor sprijinite public”, a declarat Blanco pentru FT, adăugând că producătorii de turbine „non-occidentali” ar trebui desemnați drept furnizori cu risc ridicat în baza regulilor de securitate cibernetică.

Cum companiile chineze sunt singurii mari producători de turbine din afara Europei și SUA, apelul său vizează în principal China. Declarațiile reflectă îngrijorările tot mai mari din Europa privind dependența de tehnologia chineză, după temeri similare apărute în telecomunicații și în industria auto.

„Este vorba despre independența lanțului de aprovizionare și independența tehnologică”, a spus Blanco. „Problema-cheie nu este unde sunt amplasate serverele, ci cine controlează software-ul și accesul la sisteme”.

Concurența chineză pune presiune pe producătorii europeni

Producătorii chinezi de turbine au câștigat cotă de piață în fața rivalilor americani și europeni prin prețuri mai mici și livrări mai rapide. Acest lucru a dus la acuzații că beneficiază de sprijin din partea statului chinez.

José Manuel Entrecanales, directorul general al Acciona, cel mai mare acționar al Nordex, a declarat în același interviu că, în cazul infrastructurii critice, acceptarea concurenței din partea unor companii din state care nu sunt democrații liberale este „un joc periculos”.

Plângerile apar deși companii europene precum Nordex, Vestas și Siemens Gamesa domină piața regională, cu peste 90% din vânzări. Nordex a obținut anul trecut aproape 84% din veniturile sale de 7,5 miliarde de euro în Europa.

„Probabil am pierdut cursa în domeniul panourilor solare fotovoltaice. Probabil suntem aproape să pierdem cursa sau suntem foarte în urmă în domeniul stocării energiei”, a spus Entrecanales.

El a adăugat că energia eoliană este, probabil, singura tehnologie majoră pentru combaterea schimbărilor climatice în care Europa mai are șanse reale să fie competitivă.