ANM: Ploi, instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului în București până sâmbătă dimineață

ANM a emis marți o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 19 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 10:00, care indică temperaturi normale pentru această perioadă, însă instabilitatea atmosferică se va accentua treptat și vor fi intensificări ale vântului și cantități însemnate de apă.

în intervalul 19 mai, ora 10:00 – 20 mai, ora 09:00, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată pe timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile vor urca până la 23-24 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 12 și 13 grade.

De miercuri dimineață până joi, vremea se va menține normală termic, însă după-amiaza și noaptea sunt așteptate noi episoade de ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor ajunge la 23-25 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 14 grade.

În intervalul 21 mai, ora 09:00 – 22 mai, ora 09:00, meteorologii anunță că vor fi înnorări temporare și perioade cu averse. Vântul va continua să sufle slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 23-25 de grade Celsius.

În intervalul 22 mai, ora 09:00 – 23 mai, ora 10:00, instabilitatea atmosferică se accentuează, iar în Capitală vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor scădea ușor, până la 22-23 de grade, în timp ce minimele vor fi de 13-14 grade.