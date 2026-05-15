Prima pagină » Meteo » Furtuni cu grindină la București sâmbătă seara, răcire la 15 grade duminică. Prognoza ANM

Furtuni cu grindină la București sâmbătă seara, răcire la 15 grade duminică. Prognoza ANM

ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferică pentru municipiul București, valabil sâmbătă după-amiază și în noaptea spre duminică. Sunt așteptate ploi torențiale, grindină, descărcări electrice și rafale de vânt de până la 60 km/h.
Furtuni cu grindină la București sâmbătă seara, răcire la 15 grade duminică. Prognoza ANM
Andreea Tobias
15 mai 2026, 10:29, Știrile zilei
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Codul galben este valabil din 16 mai, ora 14, până pe 17 mai, ora 12. Vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale cu cantități însemnate, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Cum va fi vremea sâmbătă la București

Ziua de sâmbătă începe relativ cald, cu temperatura maximă de 25–26 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei.

Situația se schimbă în a doua parte a după-amiezii. Vor apărea averse cu caracter torențial, cu acumulări de 20–30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 50–60 km/h. Sunt posibile condiții de vijelie și căderi de grindină, însoțite de descărcări electrice frecvente.

Instabilitatea se va menține și în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Duminică: răcire accentuată și cer închis

Duminică vremea se schimbă radical. Temperatura va urca cel mult până la 15–17 grade, față de 25–26 grade cu o zi înainte. Noaptea de sâmbătă spre duminică aduce minime de 9–12 grade.

Cerul va fi închis, cu ploi moderate. Vântul va sufla în general moderat, fără intensificări semnificative față de situația din noaptea anterioară.

Răcirea accentuată a vremii în cursul duminicii este semnalată atât prin codul galben, cât și prin informarea meteorologică emisă de ANM pentru intervalul 16 mai, ora 12 – 17 mai, ora 15.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
Gandul
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Amiana Păștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a omorât mama pentru avere, a fost găsită moartă
Libertatea
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia