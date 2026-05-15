Furtuni cu grindină la București sâmbătă seara, răcire la 15 grade duminică. Prognoza ANM

Codul galben este valabil din 16 mai, ora 14, până pe 17 mai, ora 12. Vizează instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale cu cantități însemnate, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Cum va fi vremea sâmbătă la București

Ziua de sâmbătă începe relativ cald, cu temperatura maximă de 25–26 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei.

Situația se schimbă în a doua parte a după-amiezii. Vor apărea averse cu caracter torențial, cu acumulări de 20–30 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, cu rafale de 50–60 km/h. Sunt posibile condiții de vijelie și căderi de grindină, însoțite de descărcări electrice frecvente.

Instabilitatea se va menține și în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Duminică: răcire accentuată și cer închis

Duminică vremea se schimbă radical. Temperatura va urca cel mult până la 15–17 grade, față de 25–26 grade cu o zi înainte. Noaptea de sâmbătă spre duminică aduce minime de 9–12 grade.

Cerul va fi închis, cu ploi moderate. Vântul va sufla în general moderat, fără intensificări semnificative față de situația din noaptea anterioară.

Răcirea accentuată a vremii în cursul duminicii este semnalată atât prin codul galben, cât și prin informarea meteorologică emisă de ANM pentru intervalul 16 mai, ora 12 – 17 mai, ora 15.