ANM a actualizat estimările: când scapă România de vremea capricioasă

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru intervalul 11 mai - 8 iunie. Vremea din această săptămână vine cu temperaturi sub normal și ploi excedentare în vest, însă luna mai se încheie și iunie începe cu condiții apropiate de normalul perioadei.
Andreea Tobias
12 mai 2026, 08:05, Știrile zilei
Estimările meteo pentru săptămâna 11 – 18 mai: frig și ploi în vest

Valorile termice rămân ușor sub normal în majoritatea regiunilor. Vestul și sud-vestul țării sunt cele mai afectate.

Estimările arată precipitații excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și sudice. Local, surplusul de ploi apare și în zonele centrale și la munte.

Nord-estul țării intră într-o situație opusă: deficit de precipitații pentru această perioadă.

Estimările meteo pentru săptămâna 18 – 25 mai: echilibru termic

Temperaturile medii revin la valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Jumătatea estică va înregistra un surplus de ploi. Vestul, sud-vestul și nord-vestul vor rămâne în deficit pluviometric.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie: aproape de normal

Temperatura aerului se menține apropiată de valorile normale. Regiunile sud-vestice pot înregistra valori ușor mai ridicate decât restul țării.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în sud-vest. În celelalte regiuni, regimul pluviometric rămâne apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

Săptămâna 1 – 8 iunie: debut de vară echilibrat

Prima săptămână din iunie vine cu temperaturi normale pe întreg teritoriul României, arată estimările.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în nord-vest. În rest, vremea se încadrează în parametrii normali pentru începutul lunii iunie.

