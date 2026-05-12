Medicii au spus că simptomele unei femei suspecte de hantavirus sunt doar anxietate

Javier Padilla Bernáldez a spus că femeia, care călătorea pe nava aflată în centrul unui focar mortal de hantavirus, suferea de simptome asemănătoare gripei, dar acestea păreau să se amelioreze și nu avea febră, potrivit The Guardian.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat ulterior că femeia se afla într-o stare „foarte critică”.

Nava MV Hondius a părăsit docul din insula Tenerife din Insulele Canare luni seara, după ce 120 de persoane din 23 de țări au fost repatriate în decurs de 48 de ore, într-o operațiune descrisă de autoritățile spaniole ca fiind „complexă” și „fără precedent”.

Marți seara, ultimele două avioane de evacuare care transportau pasageri și echipaj de pe nava Hondius au aterizat în Țările de Jos.

„Simptomele nu erau compatibile cu hantavirusul”

În ciuda decesului a trei persoane care se aflau la bordul navei și a altor opt cazuri confirmate, medicii de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și de la serviciul medical spaniol din străinătate au evaluat-o pe femeie și au considerat că simptomele ei erau cauzate de anxietate sau stres, a spus Padilla.

„Ei nu au considerat că aceste simptome erau compatibile cu hantavirusul. De ce? Pentru că ceea ce le spunea ea era că avusese un episod de tuse cu câteva zile în urmă, care dispăruse, iar ceea ce simțea în acel moment era ceva de genul stresului, anxietății sau nervozității. Așadar, nu a fost catalogat [ca hantavirus]”, a spus Padilla.

Femeia a fost una dintre cei cinci pasageri francezi care au debarcat duminică de pe MV Hondius în Tenerife, înainte de a fi transportați cu avionul la un spital din Paris.

Ministrul francez al sănătății, Stéphanie Rist, a declarat că femeia a început să se simtă foarte rău duminică seara și că „testele au ieșit pozitive”.

Rist a declarat la postul de radio France Inter: „Din păcate, simptomele ei s-au agravat peste noapte.” Ea este tratată într-o unitate specializată în boli infecțioase a unui spital din Paris.

Cauza focarului de pe navă nu este încă cunoscută, dar se crede că virusul s-a răspândit de la persoană la persoană și a fost adus la bordul navei după o excursie de observare a păsărilor în Argentina de către un cuplu olandez, care a devenit primele victime.