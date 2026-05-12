Un pedofil maghiar care se ascundea în Spania, localizat cu ajutorul platformei „EU Most Wanted”

Un fugar maghiar condamnat pentru infracțiuni sexuale grave împotriva unui minor a fost arestat în Spania după ce cetățeni au furnizat informații prin intermediul site-ului web „EU Most Wanted”. Bărbatul așteaptă în prezent extrădarea în Ungaria.
ALEXANDRA PANDREA / GMN via MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
12 mai 2026, 09:21, Știri externe
Bărbatul în vârstă de 37 de ani a fost arestat în Tenerife pe 7 mai, la trei zile după ce profilul său a fost publicat pe platformă. Acesta fusese condamnat la opt ani de închisoare de către Tribunalul Metropolitan din Budapesta și era căutat de autoritățile maghiare, potrivit Europol.

Platforma „EU Most Wanted” este o inițiativă susținută de Europol și de Rețeaua europeană a echipelor de căutare activă a fugarilor (ENFAST). Aceasta joacă un rol important în sprijinirea autorităților în urmărirea fugarilor implicați în infracțiuni grave și în criminalitatea organizată la nivel transfrontalier.

Una dintre informațiile anonime transmise prin intermediul site-ului web a indicat locația din Spania unde se credea că se ascunde fugarul. Informația a fost verificată rapid și s-a acționat în consecință, prin cooperarea dintre echipa FAST din Ungaria, punctele de contact ENFAST și poliția spaniolă.

„Acest caz evidențiază valoarea operațională a platformei „EU Most Wanted”, care permite autorităților de aplicare a legii din întreaga Europă să publice profilurile fugarilor cu prioritate ridicată și să primească informații direct de la public. Cetățenii sunt încurajați să viziteze site-ul web „EU Most Wanted” și să consulte profilurile publicate în prezent. Chiar și cele mai mici informații pot ajuta anchetatorii să localizeze infractorii periculoși și să îi aducă în fața justiției”, potrivit Europol.

