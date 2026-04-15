Ungaria lui Péter Magyar vrea să-l extrădeze pe fostul premier al Macedoniei de Nord, dar ar putea exista surprize

Noul lider al Ungariei, Péter Magyar, vrea să-l extrădeze pe fostul prim-ministru Nikola Gruevski în Macedonia de Nord. Acesta a fugit la Budapesta în 2018 și a primit azil politic grație legăturilor sale strânse cu fostul prim-ministru ungar Viktor Orbán.
Sorina Matei
15 apr. 2026, 16:27, Știri externe
Noile autorități ungare sunt pregătite să-l extrădeze pe fostul prim-ministru Nikola Gruevski în Macedonia de Nord. Acesta a fugit la Budapesta în 2018 și a primit azil politic acolo datorită legăturilor sale strânse cu fostul prim-ministru ungar Viktor Orbán. Informația a fost confirmatăde Péter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat recentele alegeri și viitorul prim-ministru al Ungariei.

Intriga constă în faptul că nu este sigur dacă foștii colegi de partid ai lui Gruevski, care sunt în prezent la putere în Macedonia de Nord, vor depune o nouă cerere de extrădare.

Péter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat recentele alegeri maghiare, și viitor prim-ministru, și-a confirmat disponibilitatea de a-l extrăda pe „infractorul Gruevski” în Macedonia de Nord într-o conferință de presă din 14 aprilie.

Asigurând că Ungaria „nu va mai fi un refugiu pentru criminalii internaționali”, Péter Magyar a adăugat: „Acest lucru este valabil și pentru domnul Gruevski, fostul prim-ministru al Macedoniei de Nord, care este, de asemenea, un infractor”.

Nikola Gruevski a fost prim-ministrul Macedoniei timp de zece ani, din 2006 până în 2016, conducând totodată partidul naționalist moderat de guvernământ, VMRO-DPMNE.

Condamnat pentru cumpărarea unei mașini, Gruevski a fugit în Ungaria cu un autoturism cu numere de înmatriculare diplomatice maghiare

La câțiva ani după înfrângerea sa electorală și trecerea în opoziție, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru achiziționarea ilegală a unui Mercedes blindat în valoare de 600.000 de euro, în timp ce era prim-ministru.

Cu toate acestea, chiar înainte de arestarea sa în primăvara anului 2018, fostul prim-ministru a dispărut, iar câteva zile mai târziu a apărut la Budapesta, unde, după cum s-a dovedit ulterior, fusese transportat în secret într-o mașină cu numere de înmatriculare diplomatice maghiare.

Ulterior lui Nikola Gruevski i s-a acordat azil politic în Ungaria, lucru pe care autoritățile țării l-au explicat prin „posibila sa persecuție politică în țara sa natală și starea precară a închisorilor macedonene”.

Un an mai târziu, o instanță maghiară a respins cererea autorităților macedonene de atunci de extrădare a fostului prim-ministru, deoarece, potrivit judecătorilor, „nu fuseseră îndeplinite condițiile necesare pentru o astfel de extrădare”.

Sprijinul activ al lui Nikola Gruevski la Skopje a fost atribuit inițial legăturilor sale strânse cu liderul de lungă durată al țării, Viktor Orbán.

Prim-ministrul maghiar a fost un invitat obișnuit la aproape toate evenimentele importante VMRO-DPMNE și a participat la majoritatea campaniilor partidului macedonean. În calitate de prim-ministru, Nikola Gruevski i-a acordat lui Viktor Orbán una dintre cele mai înalte distincții ale Macedoniei, Ordinul 8 Septembrie (numit după 8 septembrie 1991, ziua referendumului privind independența față de Iugoslavia). Poate că nu este o coincidență faptul că problema extrădării fostului prim-ministru nord-macedonean a apărut abia după înfrângerea zdrobitoare a partidului lui Viktor Orbán în alegeri.

Această veste a fost întâmpinată cu entuziasm de opoziția macedoneană. „Organizația criminală VMRO este acum fără singurul său aliat din UE”, a anunțat pe rețelele de socializare Venko Filipce, liderul Uniunii Social-Democrate din Macedonia, partid de opoziție. „Ascunzătoarea lui Gruevski din Budapesta a dispărut, la fel ca tot felul de scheme de afaceri.”

Foștii săi camarazi de partid VMRO-DPMNE, care au revenit la putere în Macedonia de Nord în 2024, și-au exprimat, de asemenea, oficial dorința de a-l trimite pe fostul prim-ministru în închisoare.

„De îndată ce Nikola Gruevski va apărea în Macedonia, sistemul judiciar va asigura imediat transferul său pentru a-și ispăși pedeapsa pe baza unei hotărâri judecătorești legale”, a asigurat premierul macedonean și actualul lider VMRO-DPMNE, Hristijan Mickovski, pe 14 aprilie.

