ONU avertizează: tot mai multe antibiotice ar putea fi folosite în fermele care produc hrana noastră

Potrivit documentului publicat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și preluat de The Guardian, consumul de antimicrobiene în sectorul zootehnic ar putea depăși 143.000 de tone anual în următorii 15 ani. Nivelul estimat este semnificativ mai mare decât cel înregistrat în 2019 și ar depăși inclusiv recordurile raportate în urmă cu mai bine de un deceniu.

Majoritatea antibioticelor se folosesc în zootehnie

Experții arată că aproape trei sferturi din antibioticele utilizate la nivel mondial sunt administrate animalelor. În multe state, utilizarea acestor medicamente este monitorizată insuficient.

În unele ferme, antibioticele sunt administrate în mod regulat efectivelor de animale. În anumite regiuni, acestea sunt folosite inclusiv pentru accelerarea creșterii animalelor destinate consumului.

Specialiștii avertizează că această practică contribuie la apariția bacteriilor rezistente la tratamente. Fenomenul este cunoscut sub denumirea de rezistență antimicrobiană.

Riscuri pentru sănătatea publică

Organizațiile internaționale consideră rezistența la antibiotice una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății globale. Pe măsură ce bacteriile devin rezistente la medicamente, infecțiile devin mai greu de tratat. În unele cazuri, tratamentele disponibile își pierd eficiența.

Experții avertizează că, în lipsa unor măsuri eficiente, milioane de oameni ar putea fi afectați în următoarele decenii. De asemenea, proceduri medicale considerate astăzi de rutină ar putea deveni mult mai riscante din cauza pericolului de infecții.

Potrivit estimărilor citate în raport, rezistența antimicrobiană generează deja costuri de aproximativ 11 miliarde de euro anual în Europa. La nivel global, impactul economic ar putea ajunge la 1.000 de miliarde de dolari până în 2050.

Cererea de carne pune presiune pe sector

Raportul arată că în ultimii ani au existat progrese în reducerea consumului de antibiotice în agricultură. Cantitățile utilizate au scăzut cu aproximativ o treime față de nivelurile maxime înregistrate în 2013. Totuși, experții avertizează că aceste rezultate riscă să fie anulate. Creșterea cererii de carne și reglementările insuficiente din unele state determină o revenire la practicile bazate pe utilizarea intensivă a antibioticelor.

ONU cere măsuri urgente

Autorii raportului susțin că evoluția actuală nu este inevitabilă. Potrivit acestora, fermierii pot reduce dependența de antibiotice prin metode mai eficiente de creștere a animalelor și prin măsuri mai bune de prevenire a bolilor. FAO recomandă tratarea eficienței antibioticelor ca pe un bun public global care trebuie protejat.

Experții susțin că investițiile în prevenție și în îmbunătățirea condițiilor din ferme sunt mai puțin costisitoare decât efectele generate de rezistența antimicrobiană. Estimările arată că pierderile economice provocate de rezistența la antibiotice în sectorul zootehnic ar putea depăși 300 de miliarde de dolari până în 2040.

În schimb, eliminarea utilizării antibioticelor pentru stimularea creșterii animalelor ar presupune costuri mult mai reduse. Mai multe organizații de sănătate și de protecție a consumatorilor solicită guvernelor să înăsprească regulile privind utilizarea antibioticelor în agricultură și să promoveze sisteme de producție care reduc nevoia de tratamente medicamentoase.