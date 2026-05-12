Fost deputat al lui Orbán, arestat la 48 de ore după pierderea imunității parlamentare

Anchetatorii suspectează că politicianul ar fi folosit fondurile destinate personalului parlamentar pentru a obține bani în interes personal, prin intermediul unei angajări considerate fictive.

Parchetul General Central din Ungaria nu a confirmat oficial numele politicianului vizat, însă, potrivit Daily News Hungary, este vorba despre Zoltán Bóna, fost deputat al partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orbán, ales într-o circumscripție din apropierea Budapestei.

Bani transferați printr-o angajare suspectă

Potrivit procurorilor, acesta ar fi angajat-o la biroul său parlamentar pe mama primarului din Halásztelek – un orășel situat la sud de capitala Ungariei, ales din partea partidului lui Viktor Orbán. Femeia, în vârstă de 70 de ani, „nu a desfășurat nicio activitate reală”. În schimb, „ar fi încasat salariul și ar fi transferat cea mai mare parte a banilor fiului său, care „ar fi redistribuit o parte semnificativă” către deputatul care i-a oferit postul.

Timp de 19 luni, ea a încasat suma totală de 14,3 milioane de forinți, echivalentul a aproximativ 35.000 de euro, adică în jur de 750.000 de forinți pe lună.

Reținere imediată după pierderea imunității

„Așa ceva nu s-a mai văzut până acum: la doar 48 de ore după ce și-a pierdut imunitatea parlamentară, fostul deputat Fidesz a ajuns în arest”, notează sursa citată, care subliniază viteza neobișnuită cu care au acționat anchetatorii.

„Toate probele relevante erau deja pregătite”, iar ofițerii Biroului Central de Investigații din Ungaria, care anchetează cazurile de corupție și criminalitate gravă, au descins luni la locuința politicianului, „în zori, cu mandat de percheziție”.

Primarul, plasat sub control judiciar la domiciliu

Pe lângă acuzațiile de corupție, Zoltán Bóna este cercetat și pentru folosirea unor documente oficiale falsificate.

Primarul din Halásztelek este cercetat sub control judiciar la domiciliu, iar mama acestuia este anchetată în libertate.

Alte scandaluri de corupție din tabăra lui Orbán

Presa ungară amintește și alte cazuri de corupție care au implicat politicieni ai partidului lui Viktor Orbán. Printre acestea se află Roland Mengyi, fost deputat al alianței de guvernare Fidesz-KDNP, formată din partidul lui Orbán și Partidul Popular Creștin-Democrat din Ungaria, condamnat după un dosar legat de fonduri europene, și fostul secretar de stat Pál Völner, anchetat pentru presupuse mite primite de la șeful Camerei Executorilor Judecătorești din Ungaria.