Euractiv: Organismul care se ocupă de politicile UE, afectat de acuzații de corupție

Jurnaliștii Euractiv scriu că începutul lunii martie, o scrisoare semnată doar de „reprezentanții personalului CESE” a fost trimisă personalului din birourile și locuințele private ale acestora, acuzând-o pe Isabelle Le Galo Flores, secretarul general al organizației din 2024, de deturnare de fonduri publice și canalizarea contractelor către prietenii și familia sa.

Semnat de „reprezentanți ai personalului”, documentul susținea că aceasta trucase contracte publice pentru prietenii ei.

Anexa era o fotografie care pretindea că o înfățișa pe Flores pozând cu ofertanții câștigători.

„Doamna Le Galo Flores pare să gestioneze Comitetul ca și cum ar fi propria sa companie privată”, se susținea în scrisoare.

La două zile după ce scrisorile au început să apară, președintele CESE, Séamus Boland, a recunoscut existența acestora într-un e-mail adresat personalului.

„Vreau să știți cu toții că tratez această problemă foarte în serios și că monitorizăm îndeaproape această situație. Iau toate măsurile adecvate împreună cu toate autoritățile competente”, a scris el.

Reprezentanții oficiali ai personalului, grupați în trei sindicate, s-au distanțat imediat de scrisoare, declarând că nu o susțin.

În săptămânile care au urmat, angajații și-au exprimat îngrijorarea că o anchetă internă menită să elimine aparenta denunțare a mers prea departe. „Opriți vânătoarea de vrăjitoare”, au scris trei sindicate într-un mesaj comun difuzat săptămâna trecută, susținând că e-mailurile au fost supuse unei revizuiri – o măsură pe care au descris-o ca fiind excesivă și arbitrară.

„Atmosfera este cu adevărat oribilă”, a declarat unul dintre cei 700 de angajați. „Oamenilor le este frică.”

Un purtător de cuvânt al CESE a respins acuzațiile, declarând că revizuirea, acum încheiată, „nu a implicat în niciun fel accesarea conturilor de e-mail ale personalului sau utilizarea internetului”.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Oficiul Antifraudă al UE, OLAF, a deschis o investigație și că orice comentarii suplimentare ar fi nepotrivite în această etapă.

Purtătorul de cuvânt al CESE a declarat că problema a fost „transmisă imediat și proactiv către OLAF de către președinte”. „Ca urmare a acestei abordări proactive, există acum o examinare OLAF în curs de desfășurare și nu ar fi oportune comentarii suplimentare în această etapă.”

Comitetul Economic și Social European (CESE) este un organism consultativ al Uniunii Europene, înființat în 1957, cu sediul la Bruxelles, care reprezintă societatea civilă organizată – angajatori, lucrători și diverse grupuri de interese. Acesta oferă avize Comisiei, Consiliului și Parlamentului European, acționând ca o punte între instituțiile UE și cetățeni.

CESE reunește 329 de membri din toate cele 27 de state membre, reprezentând sindicate, organizații patronale și grupuri ale societății civile. Are rolul de a facilita participarea actorilor economici și sociali la procesul decizional european.

CESE se concentrează pe politici sociale, economice, ocuparea forței de muncă și consolidarea societății civile, inclusiv cu implicarea țărilor candidate.

În activitatea sa, CESE interacționează cu diverse organizații și promovează dialogul european, având o președinție aleasă care reprezintă comitetul în relațiile externe.