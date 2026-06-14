Ungaria investighează dispariția a 3,5 miliarde de euro din fonduri UE. Ancheta ajunge în cercul lui Orban

Investigația vizează contracte guvernamentale în valoare totală de aproximativ 10 miliarde de euro atribuite în ultimii patru ani, în special în sectorul comunicațiilor. Autoritatea pentru Integritate din Ungaria (HIA), creată în 2022 la presiunea Bruxelles-ului pentru a supraveghea utilizarea fondurilor europene, susține că aproape o treime din aceste sume ar putea reprezenta costuri umflate artificial.

„Am constatat că, raportate la prețurile și condițiile normale de piață, aproximativ o treime din sumele care au trecut prin aceste canale reprezintă ceea ce considerăm a fi supraevaluări și, prin urmare, prezintă un risc ridicat de corupție”, a declarat Ferenc Pál Biró, președintele HIA, citat de The Independent.

Potrivit acestuia, contractele au fost atribuite prin organisme centralizate de achiziții aflate în subordinea ministerelor.

„Legătura de cauzalitate și responsabilitatea rămân întrebări care trebuie investigate”, a spus oficialul ungur, precizând că instituția nu formulează deocamdată acuzații directe.

Companii apropiate fostului guvern, în centrul anchetei

Anchetatorii analizează în special activitatea grupului de companii Lounge, asociat omului de afaceri Gyula Balasy, care a câștigat în ultimii ani majoritatea licitațiilor guvernamentale din domeniul comunicării.

Potrivit Centrului de Cercetare a Corupției din Budapesta (CRCB), companiile lui Balasy au trecut de la zero contracte publice la aproximativ 150 de contracte anual între 2012 și 2025, în perioada guvernării Orban.

Firmele au fost implicate inclusiv în campaniile anti-imigrație și anti-Ucraina derulate în perioada guvernării lui Viktor Orban.

La începutul lunii mai, Balasy a anunțat că este dispus să cedeze statului ungar companiile sale de comunicare și media, argumentând că activitatea acestora depășește sfera serviciilor comerciale obișnuite. Omul de afaceri a susținut că toate procedurile de achiziție au fost „complet transparente”.

Averile apropiaților lui Orban au crescut considerabil

Investigația readuce în discuție îmbogățirea rapidă a unor persoane apropiate fostului premier Viktor Orban în timpul celor 16 ani de guvernare.

Printre acestea se numără Lőrinc Mészáros, considerat de Forbes cel mai bogat om din Ungaria și prieten din copilărie al lui Orban, a cărui avere este estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari. De asemenea, István Tiborcz, ginerele fostului premier, figurează printre cei mai bogați antreprenori ai țării, cu o avere estimată la 245 de milioane de dolari.

Potrivit sursei citate, economistul Zoltán Pogátsa, profesor la Universitatea din Vestul Ungariei, a analizat averile celor mai bogați 50 de maghiari și a concluzionat că 38 dintre aceștia și-au construit sau și-au extins averile în timpul guvernării Orban, inclusiv prin contracte publice.

În clasamentul anual al organizației Transparency International, care măsoară percepția asupra corupției în sectorul public, Ungaria este considerată cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană și ocupă locul 84 la nivel mondial.

Noul guvern a promis combaterea corupției

Noul premier ungar, Peter Magyar, liderul partidului de centru-dreapta Tisza, a promis revizuirea contractelor publice, combaterea corupției și recuperarea activelor statului despre care susține că au fost deturnate.

Magyar a purtat deja discuții la Bruxelles pentru deblocarea miliardelor de euro din fondurile europene suspendate de Uniunea Europeană din cauza problemelor legate de statul de drept și corupție.

Ferenc Pál Biró a declarat că are încredere că intențiile noului guvern sunt „corecte” și că obiectivul de reformare a instituțiilor este dificil, dar realizabil.

„Dacă toate autoritățile și structurile guvernamentale lucrează împreună pentru același obiectiv, acesta este dificil, dar realizabil”, a afirmat șeful Autorității pentru Integritate.