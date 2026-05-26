„Într-una dintre cele mai dure perioade pentru poporul român corupţia nu a dispărut ci a evoluat împreună cu societatea”,

„În anii ‘50 România Populară tremura la propriu de frică. Erau vremuri în care oricare cetăţean putea fi ridicat din familie, de pe stradă, de la serviciu în urma unei delaţiuni referitoare la simpla diferenţă de opinie faţă de doctrina Partidului sau în urma „descoperirii” unei chitanţe rătăcite – în care se menţiona, de exemplu, apartenenţa la un din partid politic, altul decât cel comunist. O atmosferă de teroare, completată de lipsuri materiale crunte se instaurase, sub atenta supraveghere a consilierilor sovietici.

Cu toate acestea, au existat mereu „temerari economici” care au trecut peste orice frică şi ideologie pentru a-şi asigura buzunarele.

Avutul obştesc (al tuturor şi al nimănui) a devenit o tentaţie irezistibilă pentru cetăţenii români, membri sau nemembri de partid, mai ales acolo unde funcţionau reţelele de impunitate.

Prezentăm mai jos un document – o notă informativă – care prezintă, ca într-o piesă de teatru, o întâmplare petrecută în tren.

la Securitate. Un dialog între doi tovarăşi de călătorie a ajunsŞi ulterior la noi, prin intermediul arhivei. Acţiunea se petrece la debutul anului 1957, într-un tren aflat în cursă pe traseul Ploieşti – Vălenii de Munte.

Subiectul dialogului îl constituie modul în care personalul de conducere de la Întreprinderea de exploatare a pietrei Valea Teleajenului de pe raza localităţii Vălenii de Munte coordonează activitatea de producţie a unei întreprinderi de stat. Lipsuri uriaşe din gestiune, transporturi ilegale de materiale de construcţii şi alte bunuri sunt ignorate de organele controlului de stat în urma unor „atenţii”.

Mai mult, braţul înarmat al Partidului, Securitatea, care veghea la respectarea democraţiei populare şi la construirea comunismului nu sesizează nici o neregulă aparentă.

Dacă pe alte documente mai putem găsi „indicaţia regizorală” a ofiţerului de Securitate: „informaţi organele de partid”, „sesizaţi organele de miliţie” etc., nota ofiţerului la nota informativă prezentată în continuare pare să fie scrisă cu teama de a nu deranja pe cineva”, susțin cercetătorii instituției.