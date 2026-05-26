Președintele Senatului, despre noua lege a salarizării: Nu va mulțumi pe toată lumea, dar nu ne mai permitem să întârziem

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că noua lege a salarizării trebuie adoptată cât mai repede, întrucât reprezintă un jalon PNRR în valoare de 770 de milioane de euro, subliniind că s-a ajuns într-un punct în care nu mai sunt permise întârzierile.
ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Radu Mocanu
26 mai 2026, 13:49, Politic
„Legea salarizării va fi pusă în consultare publică trei săptămâni de zile. Este timp pentru a fi consultate toate părțile”, a declarat marți Abrudean. 

Oficialul a amintit că subiectul acestui act normativ este discutat încă din 2022: „Vă reamintesc că se discută despre acest jalon din PNRR, care presupune 770 de milioane de euro încă din 2022. Eram în Guvern la acel moment, au fost discuții inclusiv cu Banca Mondială, care a făcut o analiză asupra acestui cadru legislativ, a venit cu niște propuneri, am ajuns în situația în care nu ne mai permitem să întârziem”. 

Președintele Senatului a spus că noua lege nu va mulțumi toate categoriile profesionale, însă principiul de bază rămâne acela că niciun venit aflat în plată nu va scădea, însă a anunțat reducerile de sporuri. 

„Sigur că e important să vorbim și de faptul că din 151 de sporuri se reduc 87, de faptul că vom avea restul de sporuri incluse în maximum 20% din salariul brut, sunt niște lucruri absolut normale”, spune Abrudean. 

Șeful Senatului a subliniat și necesitatea acordului semnat între partidele fostei coaliției pentru adoptarea legii. 

„Mai ales în situația în care ne aflăm în acest moment, de instabilitate politică, pentru că asta este realitatea, că ne place sau nu, trebuie să recunoaștem asta. Era nevoie de acest acord. E important că partidele au ajuns la concluzia că totuși jaloanele trebuie închise”, declară liberalul. 

