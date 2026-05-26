Mircea Abrudean, despre viitoarea guvernare: Avem nevoie de o soluție care să ofere responsabilitate, stabilitate și predictibilitate

„Important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp, pentru că România nu-și permite să treacă timpul și să nu avem o soluție responsabilă până la urmă. Și nu e vorba aici despre nume de premieri care tot apar în spațiul public, am văzut, e vorba de a avea o soluție care să ofere responsabilitate, stabilitate și predictibilitate”, a declarat marți Abrudean.

„PNRR este urgența zero”

prioritățile viitorului Executiv trebuie să vizeze continuarea reformelor și respectarea programelor internațional din care România face parte.

„Prioritățile trebuie să fie clare pentru România și țin foarte mult de ceea ce s-a discutat foarte mult în ultima perioadă de PNRR, care este urgența zero pentru România, de SAFE, de OCDE și de toate celelalte reforme începute de fosta coaliție”, declară liberalul.

PNL refuză definitiv o nouă alianță cu PSD

Referitor la poziția Partidului Național Liberal, Abrudean a spus că nu există cale de întoarce sau compromis privind refacerea coaliției alături de Partidul Social Democrat.

„Eu cred că au fost destul de clare deciziile, pentru că au fost mai multe, ultima care le-a reconfirmat și pe cele anterioare. Nu văd de ce s-ar schimba astfel de poziție. Decizia PNL este clară în acest moment de a merge în opoziție. Am spus clar că nu avem nicio legătură cu un guvern din care să facă parte PSD”, spune Abrudean.

La începutul lunii mai, Partidul Social Democrat și AUR au demis guvernul condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură după ce social-democrații au decis în urma unei consultări interne retragerea de la guvernare.

Deși PSD a susținut în repetate rânduri refacerea coaliție fără Ilie Bolojan, PNL și USR au anunțat că nu vor mai intra la guvernare dacă PSD depune și votează o moțiune de cenzură.