Secretarul general PSD răspunde liberalilor: România nu depinde de un singur om

„Acesta este momentul adevărului. Pentru că, dincolo de toate declarațiile și jocurile politice din ultimele săptămâni, românii vor vedea cine pune pe primul loc stabilitatea țării și cine pune pe primul loc orgoliile personale”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Claudiu Manda.

„Observ în aceste zile o campanie disperată care încearcă să convingă românii că fără domnul Bolojan nu mai există soluții pentru această țară. Dar România nu depinde de un singur om”, mai spune secretarul general al PSD.

În plus, liderul social-democrat a criticat măsurile de austeritate luate de Guvernul condus de Ilie Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar.

„Domnule Bolojan, ați demonstrat deja ce înseamnă modelul dumneavoastră de guvernare: inflația a ajuns la 10,7%, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar economia României a intrat în recesiune tehnică”, transmite Manda.

„Iar acesta este, de fapt, momentul adevărului: momentul în care alegi între oameni și calcule politice. Pentru că politica nu înseamnă planuri de viitor pe persoană fizică”, conchide liderul PSD.

Reacția acestuia vine după ce Partidul Național Liberal a cerut social-democraților să își asume rezolvarea crizei politice cauzate de demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, prin nominalizarea unui candidat pentru funcția de premier al României.

În urma consultărilor de luni, liderii PSD au susținut că doresc refacerea coaliției pro-europene, fără ca Ilie Bolojan să fie premier și a exclus formarea unui guvern alături de AUR.

Tot în urma consultărilor, atât PNL, cât și USR au anunțat că nu vor mai intra într-o coaliție alături de Partidul Social Democrat.