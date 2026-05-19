Raluca Turcan: Sorin Grindeanu e matematician, să demonstreze că are logică, dacă vrea să fie credibil

Raluca Turcan îl ironizează pe liderul PSD: „Sorin Grindeanu dacă vrea să fie credibil, mai ales că e și matematician, trebuie să demonstreze că are logică. În momentul în care tu spui că nu vrei cu Ilie Bolojan, PNL răspunde foarte onest: foarte bine, noi intrăm în Opoziție, dacă nu vrei cu Ilie Bolojan premier, care este și președintele PNL. Dacă nu vrei cu Ilie Bolojan și cu PNL, atunci găsește tu soluția. Poate că există o variantă miraculoasă care ar putea fi demonstrată înainte ca președintele României să desemneze premierul și să arate cu număr de voturi că s-a găsit o variantă miraculoasă, fără AUR, de majoritate în Parlament. Dacă nu, în condițiile în care vrei să-ți menții logica și să fii credibil, atunci îți asumi că încerci prin vot o variantă de susținere în Parlament a unui Guvern pe care să-l conduci tu (…). Așa se comportă oamenii de stat, dacă au veleități de oameni de stat”.

Președintele Nicușor Dan a declarat că discuțiile pentru formarea Guvernului vor continua, „până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

„E o preocupare firească, pentru că extremism înseamnă dezacord, dezavuare, în fața partenerilor internaționali de care România depinde din mai multe puncte de vedere (…). Eu vă spun părerea mea, dar nu înseamnă că am neapărat și dreptate. Să vii înainte cu o variantă de majoritate parlamentară demonstrată scriptic, cu creionul pe hârtie, este puțin probabil”, comentează la RFI Turcan.

”PNL nu mai stă la aceeași masă cu PSD”

Raluca Turcan subliniază că „până una-alta, avem o Constituție, iar Constituția prevede că în momentul în care un Guvern este înlăturat, președintele desemnează un candidat de prim-ministru, acel candidat are zece zile la dispoziție să poarte negocieri, să vadă dacă obține o majoritate parlamentară. Dacă obține majoritatea parlamentară și este sigur, merge mai departe cu votul în Parlament. Dacă nu, are posibilitatea să-și predea mandatul și să spună nu se poate. În momentul în care nu se poate, PNL spune încă de pe acum: noi suntem în continuare dispuși să guvernăm, dar să guvernăm în primul rând cu demnitate ca partid și anume președintele partidului, pe care noi îl susținem, în care avem încredere și pe care românii îl susțin, să fie prim-ministrul și candidatul de prim-ministru pe care îl propunem. Și de asemenea, PNL să nu mai stea la aceeași masă cu PSD, care a dărâmat o guvernare care funcționa”.

Deputata PNL nu agreează ideea unui premier tehnocrat.

„Vă îndemn să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi cel mai bun om tehnocrat care ar putea să dețină funcția de prim-ministru, la masă cu PSD-ul, care se uită în permanență cât de tare te apropii de punctele lor de interes și cât de dură va fi contra-reacția politică în Parlament de sabotaj al oricărei măsuri pe care un premier tehnocrat ar vrea să o ia. De aceea, un premier tehnocrat, mai ales într-o perioadă cu o asemenea încărcătură politică, ar putea să dea o gură de oxigen ca atunci când te îneci și mai scoți foarte puțin nasul la suprafață, adică să mai treacă un număr de săptămâni sau de luni, dar în nici un caz nu poate fi o soluție care să poată să bată cu pumnul în masă, care să ia măsuri dure și care să aibă înțelegerea politică a celor care și până acum cu un om ca Ilie Bolojan au sabotat tot ceea ce presupunea modernizarea țării”, conchide Turcan.