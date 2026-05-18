Bolojan, după consultările de la Cotroceni: PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa într-un Guvern în care se va regăsi PSD

Delegația PNL a ieșit de la consultările de la Palatul Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou Executiv. „PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa într-un Guvern în care se va regăsi PSD”, a spus Ilie Bolojan la finalul discuțiilor.
Diana Nunuț
18 mai 2026, 12:28, Politic
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan privind formarea unui nou guvern, că liberalii nu vor mai susține și nu vor participa la o guvernare alături de PSD, acuzând social-democrații că au blocat reformele și au întreținut politici bugetare nesustenabile.

Acesta a precizat că PNL respinge inclusiv varianta unui executiv condus de un premier tehnocrat dacă PSD ar face parte din coaliția de guvernare.

„Așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior, Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social-Democrat. De asemenea, nu vom susține un guvern cu premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social-Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră”, a spus Bolojan.

Cele trei „greșeli majore” ale clasei politice, enumerate de Bolojan

În discursul său, Ilie Bolojan a enumerat ceea ce a numit „trei erori majore” ale clasei politice: crearea unor așteptări bugetare care nu puteau fi susținute, formarea unor coaliții largi fără reforme și menținerea în funcții publice a unor persoane care „au folosit aceste funcții în scop extractiv pentru a extrage rente de la statul român”.

„În ultimii ani, lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar. (…) A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari, cum a fost coaliția PSD-PNL, care au avut peste 60%, care doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar nu au făcut reformele care trebuiau făcute pentru țara noastră. (…) A treia eroare a fost să permitem ca pe poziții importante, în companii și în unele locuri, să ajungă persoane care au folosit aceste funcții pentru a extrage rente de la statul român”, a explicat Bolojan.

El a mai precizat faptul că actualul guvern „a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român”, iar continuarea unei formule comune cu PSD ar însemna „să continuăm erorile care au fost în perioada trecută”.

„Vom încerca în perioada următoare să facem ceea ce este nevoie pentru țara noastră în această formulă de interimat”, a spus acesta, adăugând că PNL va rămâne „un partid responsabil, care atunci când se vine cu soluții reale, este la masă și-și asumă răspunderea pentru România”.

