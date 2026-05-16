Prima pagină » Politic » Peiu, atac la Oana Gheorghiu și Ilie Bolojan: Firmele românești au aceleași drepturi precum cele germane?

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lansat o serie de întrebări, despre care spune că s-ar putea pune în orice țară normală „eforturile de explorare de către vicepremierul Gheorghiu a pieței guvernamentale românești pentru firmă germană Schwarz”.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 mai 2026, 12:31, Politic
Petrișor Peiu spune că întrebarea fundamentală este ce firmă românească de IT a fost tratată similar de către guvern, în contextul în care guvernul se laudă că IT-ul plus comunicațiile contribuie cu 12-13% la PIB-ul țării.

„Au oare, în viziunea Oanei Gheorghiu și a lui Ilie Bolojan, firmele românești aceleași drepturi precum cele germane, de fi promovate către instituțiile statului?”, întreabă liderul senatorilor AUR.

El a prezentat și un film al evenimentelor:

„În luna ianuarie 2026, la guvernul României are loc o întâlnire, nu știm cu cine, a reprezentanților grupului german Schwarz, deținătorul supermarket-urilor Lidl și Kaufland. De data aceasta, cei care au vizitat guvernul reprezentau divizia de IT a grupului, Schwarz Digits.

Pe 12 februarie 2026, vice-premierul Oana Gheorghiu a trimis un email mai multor instituții, în care întreabă următorul lucru: «În contextul întâlnirilor exploratorii desfășurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanți ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum și având în vedere direcțiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependențelor tehnologice, guvernanța datelor și consolidarea rezilienței infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicați dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potențiale soluții, servicii sau capacități de interes».

Din email rezultă că instituțiile respective fuseseră informate și cu privire la serviciile oferite de către firma germană.

Mai apoi, reprezentanții Schwarz au fost primiți, oficial, la Palatul Victoria. Este vorba de întâlnirea premierului Bolojan cu CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, în luna martie 2026. Subiectul discutat ar fi fost «reducerea deficitului comercial al României»”, susține Petrișor Peiu într-o postare pe Facebook.

Întrebări pentru Guvern

El a lansat o serie de întrebări la care guvernul Bolojan trebuie să răspundă:

„1. Este vreo legătură între donațiile firmelor din grupul Schwarz către ONG – ul condus de Oana Gheorghiu și preocuparea domniei sale privind serviciile oferite de Schwarz către instituțiile publice din România?
2. Există vreo firmă românească de IT care să fi fost primită de două ori în trei luni la guvern și ale cărei servicii să fi fost promovate la aceleași instituții de către doamna vicepremier Gheorghiu?
3. Cum a contribuit întâlnirea dlui Bolojan cu conducerea grupului german la reducerea deficitului comercial al României, scopul declarat al întâlnirii?”.

