Ilie Bolojan, în fața absolvenților de la Universitatea de Vest din Timișoara: „V-aș spune ceva despre pasiune”

Acesta a explicat că experiența trăită ca student în Timișoara, în timpul Revoluției, i-a marcat profund viziunea despre viață și politică.

„Al doilea lucru, v-aș spune ceva despre pasiune. Când termini la Timișoara, când ești student în 1989 și prinzi Revoluția, te impregnezi de acest spirit, de ce înseamnă libertate, dreptate, demnitate și din acei ani pentru mine politica a fost o pasiune. Și până în anii 2004 am făcut politică fără să am niciun fel de funcții plătite, dar eram prezent în toate campaniile pentru că am crezut întotdeauna că se pot corecta nedreptăți, că se pot face lucrurile altfel, că putem avea o guvernare mai bună și o țară mai bună”, a spus Bolojan.

El a vorbit apoi despre momentul intrării sale în administrația publică și despre modul în care a reușit să avanseze în carieră.

„Și în 2005, atunci când Alianța D.A. a câștigat alegerile, am fost numit prefect al județului Bihor și probabil că dacă nu m-ar fi numit prefect n-aș fi putut câștiga alegerile de la primăria Oradea din 2008, eu nefiind locuitor al municipiului Oradea. Dar am putut să demonstrez ceva. Și atunci când faci lucrurile cu pasiune, se vede că faci acest lucru cu pasiune”, a afirmat premierul.

Acesta a continuat cu exemple din activitatea sa de primar al municipiului Oradea, vorbind despre proiectele de infrastructură și despre atenția la detalii.

„Și am încercat în calitate de primar, fiind foarte pasionat să cresc condițiile ca să se schimbe orașul Oradea, să fac lucrurile cât mai bine. Îmi aduc aminte că am pus pavaj în zonele centrale, am pus niște cuburi de granit și am adus meșteri italieni, pentru că dacă îi aduceam pe ai noștri riscai, când te duceai cu tocurile pe acele cuburi, să faci o entorsă sau să rămâi fără tocuri. Și am văzut cum puneau piatra cu ciocănelul și m-am gândit oare o să aibă suficient randament să facă lucrarea cum trebuie”, a relatat Bolojan.

El a descris și modul în care lucrările din centrul Oradei au fost realizate și a subliniat importanța meseriei făcute cu pasiune.

„Dar când vă veți duce pe o stradă în centrul Oradei, pe Vasile Alecsandri, o să vedeți cum s-au pus cuburile, cum le-au pus meșterii italieni. Rosturile sunt perfecte, nu-ți intră tocul acolo, totul stă perfect. Și l-am întrebat pe meșterul șef: câți ani ai? 45 de ani. Mi-a spus că lucrează de 15 ani, tatăl lui a fost pietrar și bunicul a fost pietrar. Asta înseamnă pasiune când faci ceva, se vede ceva în urma ta, se vede ceva serios”, a spus premierul.

În final, Bolojan le-a transmis absolvenților un mesaj de încurajare privind alegerea drumului profesional.

„Și asta am încercat și eu în fiecare zi, să fac totul cu pasiune și vă recomand, chiar dacă vă veți schimba la un moment dat profesia, pentru că viața ne pune în diferite situații, să încercați să faceți ceea ce vă pasionează. Pentru că atunci când lucrezi într-o zonă care te pasionează, cu siguranță dai maximul posibil de rezultate. Încercați, deci, în viață să faceți ceea ce vă pasionează, pentru că veți da maximul posibil în condițiile date”, a conchis acesta.