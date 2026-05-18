Parlamentul European urmează să voteze marți (19 mai 2026) menținerea imunității parlamentare a eurodeputatei germane Angelika Niebler, decizie care blochează o investigație privind presupusa utilizare abuzivă a fondurilor UE, relatează Politico.

Niebler este șefa delegației Uniunii Creștin-Sociale (CSU) în cadrul Partidului Popular European (PPE), cel mai mare grup din Parlamentul European.

Parchetul European (EPPO) și procurorii germani o suspectează pe Angelika Niebler că a angajat asistenți din fonduri europene pentru a-i servi drept șoferi personali pe rute între München, Bruxelles și Strasbourg, inclusiv pentru deplasări private.

Niebler respinge acuzațiile, numindu-le nefondate și neadevărate, dar declară că susține clarificarea rapidă a faptelor.

Pe 2 mai 2026, comisia JURI a decis cu o majoritate largă (16 voturi pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri) să refuze ridicarea imunității parlamentarei.

Raportul comisiei invocă suspiciuni de „persecuție politică”, menționând că cel care a depus plângerea ar fi preluat mandatul de eurodeputat dacă Niebler ar fi fost demis.

Reprezentanții PPE susțin că rolul comisiei este tocmai acela de a opri acuzațiile fabricate destinate să aducă daune politice europarlamentarilor.

Organizații precum Transparency International acuză membrii comisiei JURI că politizează imunitatea și că periclitează rolul procurorilor prin evaluarea pe cont propriu a probelor.

În decembrie 2025, aceeași comisie a refuzat ridicarea imunității eurodeputatei italiene Elisabetta Gualmini în ancheta Qatargate, invocând lipsa de dovezi solide din partea procurorilor.

Relația este tensionată și din cauza unor greșeli recente ale anchetatorilor belgieni. Aceștia l-au acuzat eronat pe eurodeputatul Daniel Attard (confundat cu un om de afaceri) și au cerut ridicarea imunității eurodeputatei Giusi Princi pentru fapte comise când aceasta nici nu deținea mandatul, retrăgând cererea după doar câteva ore.