Laura Codruța Koveși îl atacă dur pe președintele Nicușor Dan: „Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”. Ce spune șefa EPPO despre revenirea în politică

Șefa EPPO, Laura Codruța Koveși, îi răspunde dur președintelui Nicușor Dan, după ce șeful statului a admis că în perioada când DNA a fost condusă de Koveși s-au făcut și abuzuri.
Foto: Captură video
Sorina Matei
08 mai 2026, 19:56, Politic
Laura Codruța Koveși, șefa EPPO și fost procuror șef al DNA i-a răspuns președintelui Nicușor Dan, într-un interviu pentru Context.ro, după ce șeful statului a spus în aprilie că tinde să creadă că DNA a făcut abuzuri în mandatul Koveși.

„Dacă ai obținut un scor bun la olimpiadele internaționale nu te califică să faci astfel de afirmații”

Înclină să creadă. În general nu comentez ce zic politicienii, dar este totuși o afirmație a președintelui României care nu m-a afectat doar pe mine, ci a afectat o întreagă instituție importantă în România, numită Direcția Națională Anticorupție și mulți procurori care au lucrat sau care lucrează acolo. Deci faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci altfel de afirmații. Și cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună. 

Koveși spune că „tinde să creadă” și ea că președintele Nicușor Dan nu s-a bazat pe nimic când a vorbit de abuzurile DNA.

„Nu am niciun fel de plan să intru în politică”

Întrebată dacă se va implica în politică, Codruța Koveși a răspuns:

„Încerc să mă mut. Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. Dacă vrei să obții ceva e suficient să zici o aduc pe Kovesi și toată lumea se sperie și își acceptă ce vrei tu. N-am niciun fel de contacte la nivel politic. Nu mi-am exprimat niciodată intenția de a intra în politică. Am văzut că au fost tot felul de speculații că candidez la președinție, voi fi numită ministrul Justiției, voi fi numită director la SRI. Este onorant, este foarte frumos, dar niciodată nu a fost ceva concret. Și nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni, chiar nu am urmărit aceste scenarii și chiar nu mă interesează, și chiar cred că este o perdea de fum.

Într-o democrație reală, discuți despre candidați reali, și asta am mai zis-o și o să o repet, nu discuți despre fantoma Kovesi. (…) Dacă această funcție depinde de numirea și de participarea într-un partid, da, exclud. Asta exclud categoric. Deci nu doresc să intru în politică. Dacă mă întrebați, da, mi-aș dori, spre exemplu, să am posibilitatea să fac traininguri cu procurorii și judecătorii tineri, care cu siguranță ar putea să învețe lucruri de la un fost procuror general, un fost șef DNA și un fost procuror șef european, mai ales despre noile atribuții ale Parchetului European.

Dar asta nu înseamnă că o să intru în politică sau nu înseamnă că o să și fac. Mi s-a transmis pe diferite canale că aș spăla creierul noilor magistrați și n-ar fi ceva potrivit. Sigur că nu bag în seamă asemenea afirmații și nu ascult astfel de lucruri, dar nu doresc să revin într-o funcție care presupune să fac parte dintr-un partid politic”.

Pe 16 aprilie, într-un interviu pentru Europa FM, Nicușor Dan a declarat că „ar înclina să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care Laura Codruța Kövesi a condus DNA și Parchetul General, subliniind însă că astfel de acuzații grave trebuie susținute cu dovezi clare.

„Cred că au fost făcute, dar din nou mă întorc la raportul între societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Adică dacă tot se fac afirmațiile astea, care sunt de asemenea foarte grave… S-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici, de exemplu, sau pentru războaie politice. Din nou, chestiunile astea foarte grave ar trebui documentate”, a spus președintele.

