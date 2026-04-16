Nicușor Dan: „Aș înclina să cred că s-au făcut” abuzuri în timp ce Laura Codruța Kövesi a condus DNA și Parchetul General

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Europa FM, că „ar înclina să creadă" că au existat abuzuri în perioada în care Laura Codruța Kövesi a condus DNA și Parchetul General. Totuși, șeful statului a subliniat că astfel de acuzații trebuie documentate riguros.
Diana Nunuț
16 apr. 2026, 19:00, Politic

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Europa FM, că „ar înclina să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care Laura Codruța Kövesi a condus DNA și Parchetul General, subliniind însă că astfel de acuzații grave trebuie susținute cu dovezi clare.

„Cred că au fost făcute, dar din nou mă întorc la raportul între societate și decidentul politic. Sunt foarte mulți oameni care spun că s-au făcut abuzuri. Dar avem un raport? Adică dacă tot se fac afirmațiile astea, care sunt de asemenea foarte grave… S-a folosit sistemul de justiție pentru a elimina oameni politici, de exemplu, sau pentru războaie politice. Din nou, chestiunile astea foarte grave ar trebui documentate”, a declarat Nicușor Dan la Europa FM.

Întrebat dacă el personal crede că au existat abuzuri, președintele Nicușor Dan a răspuns: „Aș înclina să cred că s-au făcut”.

Șeful statului a mai fost întrebat dacă se așteaptă ca Laura Codruța Kövesi să intre în politică odată ce mandatul acesteia în calitate de procuror-șef al Parchetului European se va încheia în toamna acestui an.

„E opțiunea dumneaei. E o persoană care, în diversele poziții pe care le-a avut, a acumulat cunoștință, experiență. O să vedem cum va dori să le valorifice”, a conchis șeful statului. 

