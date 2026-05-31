Incendiu violent la un restaurant de pe Șoseaua Colentina din București. Focul a cuprins și trei spații comerciale

Pompierii de la ISU București-Ilfov au intervenit, duminică dimineață pentru stingerea unui incendiu pe şoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei.

„La sosirea primelor echipaje de intervenție incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum la nivelul unui restaurant și a trei spații comerciale de dimensiuni mici. A fost afectată în total o suprafață de aproximativ 200 mp.

Având în vedere degajările de fum, au fost evacuate șapte persoane dintr-un imobil de locuințe colective din imediata vecinătate”, a transmis ISU B-IF.

O persoană a suferit atac de panică și a fost asistată medical de către echipajele de la fața locului.

Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.