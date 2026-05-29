Cel puțin trei persoane au murit în urma unei explozii urmată de incendiu la un bloc de apartamente din Dallas

Cel puțin cinci persoane au ajuns la spital cu răni provocate de incendiu, a declarat purtătorul de cuvânt al echipei de pompieri și salvare din Dallas, Jason Evans. Nu este clar câți locuitori locuiesc în complexul cu două etaje din cartierul Oak Cliff, la sud de centrul orașului Dallas, unde un nor de fum negru era vizibil de la kilometri distanță, relatează AP.

Evans nu a exclus posibilitatea găsirii mai multor victime, în timp ce echipele continuau să cerceteze rămășițele carbonizate ale clădirii. Până joi seară, Evans a declarat că pompierii căutaseră manual mai puțin de jumătate din locul accidentului și că unele zone ar necesita excavare.

În timp ce zeci de pompieri au sosit în cartier, prietenii și rudele unor locuitori și-au exprimat îngrijorarea în încercarea lor fără succes de a ajunge la cei dragi. Zeci de pompieri au căutat prin molozul fumegând al clădirii, chiar dacă colegii continuau să șteargă molozul înnegrit.

Berry a spus că pompierii interveneau la o sesizare de scurgere de gaze când a avut loc o explozie.

O echipă de construcții a avariat o conductă de gaze

Atmos Energy, un furnizor de gaze naturale, a declarat într-un comunicat că a fost informată de pompieri că o echipă de construcții care nu are legătură cu compania a avariat o conductă din apropierea locului incendiului.

Furnizarea de gaze naturale în zonă a rămas oprită, iar oficialii companiei lucrează cu anchetatorii la fața locului, a declarat compania.

Autoritățile au înființat un centru de reîntregire a familiei la un liceu din apropiere.