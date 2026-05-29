Ce este Articolul 4 al NATO, pe care România l-ar putea invoca după explozia dronei de la Galați

O dronă a căzut pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, iar impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, potrivit autorităților.

MApN a transmis că atacurile rusești au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România. Drona care a pătruns pe teritoriul național a fost urmărită de sistemele radar până în zona municipiului Galați.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că incidentul reprezintă „o escaladare gravă și iresponsabilă” din partea Federației Ruse.

MAE a precizat că România va lua măsurile diplomatice necesare ca răspuns la „această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian” și că a informat aliații și secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului.

Ce prevede Articolul 4 din Tratatul NATO

Articolul 4 al Tratatului Atlanticului de Nord permite oricărui stat membru NATO să ceară consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa este amenințată.

Discuțiile au loc în Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism politic de decizie al Alianței, și pot duce la o decizie comună sau la măsuri de sprijin.

Articolul 4 nu înseamnă activarea apărării colective și nu obligă automat aliații la intervenție militară. El este diferit de Articolul 5, care prevede că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

De câte ori a mai fost invocat Articolul 4 din Tratatul NATO

Articolul 4 a fost invocat de nouă ori de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, în 1949.

Mecanismul a fost folosit mai ales în situații de criză la granițele statelor membre sau după incidente considerate amenințări directe la adresa securității lor. Turcia a invocat Articolul 4 în mai multe rânduri.

România s-a numărat printre statele care au cerut consultări în februarie 2022, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În septembrie 2025, Polonia a apelat la Articolul 4 după încălcarea spațiului său aerian de drone rusești, iar Estonia a cerut consultări după intrarea unor avioane rusești în spațiul său aerian.