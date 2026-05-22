Prima pagină » Știri externe » Explozie la un complex petrochimic MOL din Ungaria. O persoană a murit, altele sunt rănite

O explozie urmată de un incendiu a avut loc vineri dimineață la complexul petrochimic MOL din Tiszaújváros, Ungaria. O persoană a murit, iar alte câteva sunt rănite.
Sursa foto: Facebook/Peter Magyar
Diana Nunuț
22 mai 2026, 12:13, Știri externe
O explozie urmată de un incendiu s-a produs vineri la complexul petrochimic MOL din Tiszaújváros, în estul Ungariei.

O persoană și-a pierdut viața, iar alte câteva au suferit răni grave, informează Reuters.

„O explozie a avut loc la sediul MOL Petrochemicals din Tiszaújváros în timpul repornirii fabricii Olefin 1. Incendiul a fost localizat de pompieri, iar intervenția este încă în curs”, a declarat MOL într-un comunicat citat de Reuters.

Momentan, experții investighează circumstanțele care au dus la această explozie, a mai anunțat compania, fără a oferi detalii suplimentare.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul său al economiei, Istvan Kapitany, și președintele executiv al MOL, Zsolt Hernadi, se îndreptau spre uzină. Magyar a postat, de asemenea, o fotografie care arăta un nor uriaș de fum negru în zonă.

Potrivit presei maghiare, mai multe autospeciale de pompieri au fost trimise imediat la fața locului, iar o unitate de laborator mobilă a fost trimisă pentru a monitoriza situația. Martorii au relatat că elicoptere de ambulanță au sosit la uzină, în timp ce operațiunile de salvare au continuat pe tot parcursul dimineții.

Potrivit Reuters, MOL utilizează cea mai mare parte a etilenei pe care o produce pentru fabricarea materialelor plastice din polietilenă, care sunt vândute industriilor de materiale plastice și ambalaje.

