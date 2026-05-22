Marco Rubio, înaintea summitului din Suedia: NATO trebuie să funcționeze în interesul tuturor aliaților

Secretarul american Marco Rubio spune că NATO trebuie să fie o alianță echilibrată, care funcționează în interesul tuturor membrilor. El a făcut declarațiile înaintea reuniunii de la Helsingborg.
Nițu Maria
22 mai 2026, 12:35, Știri externe
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri, înaintea reuniunii NATO de la Helsingborg, Suedia, că alianța trebuie să aducă beneficii tuturor membrilor săi.

El a spus că discuțiile din aceste zile vor fi o pregătire a summitul liderilor NATO de la Ankara, Turcia, programat pentru acest an, potrivit Reuters.

„Ca orice alianță, trebuie să fie bună pentru toți cei implicați. Trebuie să existe o înțelegere clară a așteptărilor”, a declarat Marco Rubio, vineri.

Alte precizări pe care le-a făcut secretarul american au fost legate de tensiunile din regiunea Golfului, afirmând că o eventuală taxare a navigației în Strâmtoarea Ormuz de către Iran ar fi inacceptabilă.

Miniștrii de externe ai NATO se reunesc în Suedia pentru un summit de două zile, după ce administrația președintelui american Donald Trump a anunțat că vrea să reducă treptat implicarea SUA în securitatea europeană, scrie Euronews.

Discuțiile se vor concentra pe planurile SUA de a retrage o parte din garanțiile de securitate oferite Europei, mai ales în cazul unui conflict militar, dar și pe problema stocurilor de armament ale alianței, afectate de războiul din Iran și de sprijinul militar acordat Ucrainei.

Potrivit unor surse NATO, planul american urmează să fie detaliat oficial vineri și va „modifica contribuția SUA la NATO în caz de criză sau conflict”.

