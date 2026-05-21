Miniștrii NATO se reunesc în Suedia după anunțul SUA privind retragerea treptată din securitatea europeană

Miniștrii de externe ai NATO se reunesc în Suedia pentru un summit de două zile, după ce administrația președintelui american Donald Trump a anunțat că vrea să reducă treptat implicarea SUA în securitatea europeană, scrie Euronews.

Discuțiile se vor concentra pe planurile SUA de a retrage o parte din garanțiile de securitate oferite Europei, mai ales în cazul unui conflict militar, dar și pe problema stocurilor de armament ale alianței, afectate de războiul din Iran și de sprijinul militar acordat Ucrainei.

Potrivit unor surse NATO, planul american urmează să fie detaliat oficial vineri și va „modifica contribuția SUA la NATO în caz de criză sau conflict”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat înaintea reuniunii că anunțul administrației Trump nu este o surpriză și că Washingtonul a făcut aluzii de mai mult timp că vrea să își reducă rolul în securitatea europeană, în cadrul doctrinei „America First”.

„Acest lucru era de așteptat. Știm că vor avea loc ajustări, SUA trebuie să se orienteze, de exemplu, către Asia.”, a spus Rutte la Bruxelles.

„Acest lucru va avea loc în timp, într-un mod structurat”, a declarat el, adăugat că „SUA va rămâne implicată în Europa”.

Donald Trump, în tensiuni cu Friedrich Merz

Anunțul vine însă la scurt timp după ce Donald Trump a decis retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania, în urma unor conflicte cu cancelarul german Friedrich Merz legate de conflictul dintre SUA, Israel și Iran.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Trump s-a declarat nemulțumit după ce Merz a criticat războiul și a spus că negociatorii americani au fost „umiliți” de regimul de la Teheran.

În realitate, administrația americană a blocat desfășurarea a 4.000 de militari care urmau să ajungă în Polonia.

Pe agenda reuniunii NATO se află și creșterea producției de armament în statele membre, în contextul în care războiul din Iran și ajutorul militar pentru Ucraina consumă stocurile de muniții și sisteme fabricate în SUA, inclusiv sistemele de apărare Patriot.

Secretarul de stat american Marco Rubio urmează să participe la summit și să discute despre nevoie unei producții mai mari de armament în cadrul alianței.

Pentru susținerea armatei ucrainene, statele NATO cumpără în continuare arme și muniții din SUA prin intermediul Listei de cerințe prioritare pentru Ucraina.

Surse citate de Euronews avertizează însă că, dacă ritmul consumului de armament continuă, Europa ar putea avea dificultăți serioase în aprovizionarea Ucrainei cu muniție și echipamente esențiale.

„Întrebarea nu mai este dacă trebuie să facem mai mult”, a declarat Mark Rutte.

Totodată, miniștrii de externe ai NATO vor discuta și posibilitatea transmiterii unei invitații oficiale către președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru participarea la summit.