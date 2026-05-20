Secretarul de stat american Marco Rubio participă la reuniunea NATO din Suedia. Pentagonul clarifică situația trupelor americane din Europa

Vizita lui Rubio are loc într-un climat tensionat, marcat de planurile Washingtonului de a reduce numărul militarilor americani din Europa și de pozițiile imprevizibile ale președintelui Donald Trump față de Alianță, în timp ce comunitatea internațională gestionează efectele războiului din Iran și explozia prețurilor la energie.

Reuniunea din Suedia reprezintă una dintre ultimele întâlniri la nivel înalt înaintea summitului liderilor NATO, care se va desfășura în luna iulie la Ankara, în Turcia. După vizita în Europa, Rubio își va continua turneul diplomatic în India, unde va vizita orașele Kolkata, Agra, Jaipur și New Delhi pentru discuții cu oficialii indieni și cu omologii săi din formatul „Quad” (SUA, India, Australia și Japonia).

Conform Departamentului de Stat al SUA, Marco Rubio va reitera la Helsingborg solicitările tradiționale ale Washingtonului privind „creșterea investițiilor în apărare și o mai bună împărțire a sarcinilor financiare în cadrul Alianței”. De asemenea, oficialul american se va concentra pe dosarul Arctic, urmând să discute cu membrii NATO din regiune despre interesele economice și de securitate comune în Nordul Îndepărtat.

Tensiuni diplomatice în jurul Groenlandei și al Germaniei

Deși agenda oficială nu menționează explicit Groenlanda, deplasarea are loc în contextul în care insistențele lui Donald Trump privind preluarea acestui teritoriu danez au provocat din nou iritare în rândul europenilor. Trimisul special al lui Trump pentru Groenlanda, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a efectuat o vizită pe insulă în această săptămână.

Pe un alt front diplomatic, Donald Trump și-a exprimat public nemulțumirea față de Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a declarat că Statele Unite sunt „umilite” de conducerea de la Teheran și a criticat lipsa unei strategii clare a SUA în războiul din Iran.

Pentagonul nuanțează retragerea trupelor din Europa

În încercarea de a calma aliații transatlantici, care apreciază profilul diplomatic ponderat al lui Rubio, oficialii militari americani au oferit clarificări cu privire la reducerea efectivelor militare. Locotenent-colonelul Alex Grynkewich, oficial de rang înalt în cadrul NATO, a precizat că nu se așteaptă la alte retrageri în viitorul apropiat, dincolo de contingentul de 5.000 de soldați anunțat anterior de Trump, potrivit AP.

La rândul său, Pentagonul a explicat că această reducere nu înseamnă retragerea unor forțe deja poziționate pe continent, ci anularea unor noi desfășurări de trupe planificate pentru Polonia și Germania, ca urmare a reducerii numărului de brigade de luptă americane alocate Europei de la patru la trei.

Chestionat pe această temă, vicepreședintele SUA, JD Vance, a negat că ar fi vorba despre o slăbire a flancului estic.

„Ceea ce am făcut a fost să amânăm o desfășurare de trupe care urma să plece în Polonia. Aceasta nu este o reducere a efectivelor, ci doar o întârziere standard în rotația cadrelor, un lucru care se întâmplă în mod obișnuit în astfel de situații”, a declarat Vance miercuri în fața jurnaliștilor de la Casa Albă, adăugând că strategia administrației rămâne axată pe promovarea „independenței și suveranității europene”.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a întărit această poziție, calificând Polonia drept un „aliat model al SUA” și dând asigurări că măsura este doar o „amânare temporară” dictată de reorganizarea internă a personalului militar.