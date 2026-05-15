Pentagonul nu are cunoștință de decizia de a suspenda detașarea trupelor în Polonia: „Nu aveam habar”

Decizia de ultim moment a lui Pete Hegseth de a anula detașarea a 4.000 de militari în Polonia a luat prin surprindere atât personalul Pentagonului, cât și aliații europeni — cel mai recent exemplu de măsură bruscă luată de secretarul Apărării, care a prins pe nepregătite ambele părți ale Atlanticului.

Nu a fost clar exact de ce Hegseth a emis ordinul, potrivit a trei oficiali din domeniul apărării familiarizați cu problema, citați de Politico. Președintele Donald Trump și-a exprimat în repetate rânduri furia și frustrarea față de aliații europeni pentru eșecul acestora de a ajuta în războiul cu Iranul, deși Trump a etichetat Polonia drept un „aliat model” pentru cheltuielile sale ridicate în domeniul apărării.

Oficialii Pentagonului nu erau la curent cu recenta decizie de a anula detașarea a 4.000 de militari americani în Polonia, a relatat Politico.

„Nu aveam nicio idee că se va întâmpla asta”, ar fi declarat un oficial american, subliniind că oficialii europeni și americani au petrecut ultimele 24 de ore la telefon încercând să înțeleagă decizia și să afle dacă vor mai urma și alte surprize.

Declarațiile vin în urma unui articol publicat de The Wall Street Journal, care afirma că mobilizarea a peste 4.000 de militari americani în Polonia, prevăzută în cadrul unei rotații planificate, a fost suspendată, deși o parte din personal și echipament se afla deja în drum spre Europa.

Ce spune Hodges?

Generalul-locotenent Ben Hodges, fost comandant al Armatei SUA în Europa, ar fi declarat că rolul armatei în regiune „se rezumă la descurajarea rușilor, protejarea intereselor strategice ale Americii și asigurarea aliaților”.

„Acum, un element foarte important care urma să facă parte din acea descurajare a dispărut”, a spus el.

El a mai spus că polonezii nu l-au criticat niciodată pe președintele Donald Trump, adăugând: „Ei fac tot ceea ce ar trebui să facă niște aliați buni… Și totuși, se întâmplă asta”.

Joel Linnainmaki, un fost oficial finlandez, a descris decizia ca fiind o „provocare majoră” pentru securitatea Europei și „o modalitate extrem de perturbatoare de a transfera responsabilitatea către europeni”.

„Pentru aliații aflați în vecinătatea Rusiei, acest lucru va trebui să le schimbe calculele”, a adăugat el.

Și Germania este pe listă

Atât Polonia, cât și Finlanda au granițe lungi cu Rusia – Finlanda având cea mai lungă graniță dintre toate țările NATO, scrie Anadolu.

La începutul acestei luni, Pentagonul a anunțat, de asemenea, planuri de retragere a aproximativ 5.000 de militari din Germania.

Acest anunț a venit în urma disputei dintre Trump și cancelarul german Friedrich Merz, pe fondul criticilor aduse de acesta la adresa modului în care Casa Albă gestionează conflictul dintre SUA și Iran.

Trump a propus de mai multe ori retragerea trupelor americane din Europa, sugerând că continentul nu depune suficiente eforturi pentru a se apăra.