Prima pagină » Știri externe » Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: o navă a fost capturată, iar alta s-a scufundat după un atac

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: o navă a fost capturată, iar alta s-a scufundat după un atac

Tensiunile au escaladat din nou în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, după ce o navă aflată în apropierea coastelor Emiratelor Arabe Unite a fost capturată și dusă spre apele iraniene, iar o altă navă cargo s-a scufundat în apropiere de Oman în urma unui atac, transmite AP.
Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: o navă a fost capturată, iar alta s-a scufundat după un atac
nave in Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
15 mai 2026, 08:19, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Incidentele vin într-un moment extrem de sensibil pentru regiune, în contextul conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel și al negocierilor blocate privind securitatea traficului maritim din Golf. Potrivit autorităților citate de Associated Press, o navă ancorată în apropierea Emiratelor Arabe Unite a fost preluată de persoane neidentificate și direcționată spre Iran. În paralel, o navă cargo indiană, identificată drept „Haji Ali”, a luat foc în apropiere de Oman după un atac și s-a scufundat ulterior. Toți cei 14 membri ai echipajului au fost salvați. Deocamdată nu este clar cine se află în spatele incidentelor, însă acestea au loc după ce oficiali iranieni au reiterat că Teheranul își revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz și susține că are dreptul să intercepteze anumite petroliere.

Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct critic global

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume. Înaintea actualei crize, aproximativ o cincime din petrolul mondial tranzita această zonă strategică dintre Iran și Oman. Conflictul dintre Iran și alianța SUA-Israel a afectat puternic traficul maritim și piața energetică globală. Iranul a restricționat în ultimele luni accesul navelor străine în zonă, iar Statele Unite au răspuns prin măsuri navale și operațiuni militare pentru protejarea traficului comercial. Analiștii avertizează că orice nouă destabilizare a rutei poate provoca noi creșteri ale prețurilor la petrol și gaze și poate amplifica tensiunile economice globale.

Trump și Xi Jinping au discutat despre Ormuz

Criza din Golf a fost unul dintre subiectele discutate și la summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, desfășurat la Beijing. Casa Albă a anunțat că cele două părți au convenit asupra necesității menținerii deschise a Strâmtorii Ormuz pentru transportul energetic global. În același timp, presa iraniană a relatat că Teheranul permite deja trecerea anumitor nave chineze prin strâmtoare, în urma unui acord separat dintre cele două state.

Iranul cere recunoașterea controlului asupra strâmtorii

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că toate navele care intră în Strâmtoarea Ormuz trebuie să coopereze cu marina iraniană. Teheranul cere, de asemenea, recunoașterea jurisdicției sale asupra zonei și compensații din partea Statelor Unite pentru reluarea negocierilor. Washingtonul și statele din Golf resping însă aceste pretenții și insistă asupra libertății de navigație în zonă. Între timp, autoritățile americane au avertizat că sunt pregătite să intervină dacă securitatea traficului comercial va fi amenințată din nou.

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului sugerează că șeful Vămilor a fost arestat de DNA pentru că făcea reforme. Procurorii l-au ridicat pentru mită
Gandul
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Ce averi au procurorii din Constanța reținuți de Parchetul General în dosarul de corupție: case, terenuri, BMW-uri și donații de zeci de mii de euro
Libertatea
Pensionarii care pot primi înapoi banii reținuți pentru CASS. Pașii necesari pentru recuperarea sumelor
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia