Mihai Fifor îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Parlamentul a votat împotriva lui”

Într-o postare publicată pe Facebook, Fifor afirmă că premierul încearcă să transmită ideea că România nu poate funcționa fără el la conducerea Executivului. „Agățat cu dinții de scaunul de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan încearcă să ne convingă că, fără el, providențialul, România se oprește în loc”, a scris liderul PSD.

„Parlamentul a votat împotriva lui Ilie Bolojan”

Mihai Fifor susține că votul celor 281 de parlamentari a reprezentat un semnal clar împotriva premierului și a politicilor promovate de acesta în ultimele luni. „Parlamentul nu a votat împotriva unei coaliții. Parlamentul a votat împotriva lui Ilie Bolojan. Împotriva așa-zisei reforme și a austerității”, afirmă Fifor. Social-democratul îl acuză pe premier de aroganță și susține că acesta ar fi confundat funcția de șef al Guvernului cu o formă de control personal asupra instituțiilor statului. În mesajul său, Fifor îl descrie pe liderul liberal drept „un oportunist” care ar fi încercat să transfere la nivel național modelul politic folosit în Bihor.

Critici privind situația economică

Vicepreședintele PSD afirmă că România se află într-o perioadă de declin economic. El susține că datele care urmează să fie publicate de Institutul Național de Statistică vor indica un nou trimestru de contracție economică. „Ar fi al treilea trimestru consecutiv de declin de când Ilie Bolojan conduce Guvernul”, a afirmat Fifor. Acesta spune că politicile de austeritate promovate de Executiv au contribuit la accentuarea problemelor economice și sociale. „Asta nu mai înseamnă reformă. Asta înseamnă criză economică profundă”, a scris liderul PSD.

Referiri la trecutul politic al premierului

În mesajul publicat online, Mihai Fifor amintește și colaborările politice anterioare ale lui Ilie Bolojan, susținând că acesta a beneficiat în trecut inclusiv de sprijinul social-democraților. Fifor afirmă că Bolojan a obținut al doilea mandat de primar candidând sub sigla USL și că multe dintre proiectele sale administrative au fost realizate cu sprijin guvernamental. Mesajul se încheie cu o solicitare directă adresată premierului. „România nu vă este datoare cu încă o șansă. Dumneavoastră sunteți dator României cu explicații. Și, mai ales, cu plecarea de urgență”, a transmis vicepreședintele PSD.