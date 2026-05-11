Daniel Zamfir: PSD ar accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Ilie Bolojan din funcție, de ce se agață de scaun?

PSD vrea un Guvern majoritar pro-european, fără AUR și fără Ilie Bolojan premier, declară la RFI liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir. El susține că partidul său ar accepta inclusiv un prim-ministru tehnocrat.
Andreea Tobias
11 mai 2026, 10:56, Politic
Senatorul Daniel Zamfir îi cere lui Ilie Bolojan să-și dea demisia din fruntea Guvernului: „Se agață de scaun, de ce nu-și dă demisia?”.
Daniel Zamfir spune că PSD și-ar asuma guvernarea: „Sigur, de ce nu? Dar această asumare va fi cu partide prooccidentale. Dacă intenția domniilor lor (PNL și USR-n.r.) și nu ascund că asta este, pentru că se vede în spațiul public foarte limpede, ei au genul de abordare domnule, ați făcut o majoritate cu AUR împotriva Guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea, ei bine, nu o să se întâmple așa. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece (…). Nu va exista nici o colaborare la guvernare cu AUR”.

Daniel Zamfir: Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-am fi putut imagina

Întrebat dacă nu ar fi bizar ca Ilie Bolojan să stea la aceeași masă și să negocieze cu partidul care tocmai l-a demis din funcție, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, senatorul PSD a răspuns: „Bizar, nebizar, un lucru este limpede, domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-am fi putut imagina (…). Eu am văzut că mai sunt prim-vicepreședinți ai PNL care solicită o discuție mai amplă în partid în legătură cu participarea sau nu la guvernare”.
Daniel Zamfir îi cere lui Ilie Bolojan să-și dea demisia: „Din zona PNL, a USR, aruncă în spațiul public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă, este demis. De ce nu pleacă din funcție, de ce nu-și dă demisia, să lase un prim-ministru interimar, de ce nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții?”.
Senatorul spune că PSD are mai multe variante în prezent: „E nevoie să ne asumăm guvernarea ca și partid care dă primul-ministru, ne-o asumăm. Rămânem într-o coaliție de guvernare în care alți parteneri din coaliție să dea primul-ministru, ne asumăm. Că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm (…). De ce nu? Dacă asta este soluția care va debloca lucrurile în momentul ăsta, de ce nu?”.

Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate proeuropeană

La remarca realizatorului că un premier tehnocrat nu ar avea sprijin politic în nici un partid, Daniel Zamfir a replicat: „Am spus o variantă ipotetică. Nu există nici o reticență a noastră de a merge mai departe, sigur, evident, fără Ilie Bolojan (…). Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate proeuropeană, sigur, fără AUR, nu vom face un Guvern cu AUR”.

