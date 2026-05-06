Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism”

Premierul interimar Ilie Bolojan a vorbit miercuri, la Antena 1, despre modul în care sunt conduse companiile de stat și despre problemele de eficiență și politizare din aceste structuri.

Discuția a pornit de la o întrebare despre situația companiilor de stat, inclusiv cele profitabile, dar și cele cu pierderi și conducere controversată.

„Știți că e foarte ușor să faci profituri dacă ești un sistem monopolist. Dacă ai transportul în comun și ești unic transportator, nu e niciun fel de problemă. Faci două lucruri. Ridici prețul biletelor, cum au încercat cei de la Metrorex. Sau ceri subvenții mai mari de la minister sau de la primărie, dacă ești un transport local. Și îți acoperi toată ineficiența. Asta e o situație.”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a explicat că acolo unde există pierderi, este nevoie de intervenție și de schimbări în modul de selecție și conducere a acestor companii.

„Acolo unde sunt aceste situații în care sunt pierderi, trebuie interveni. Dar v-am spus, oamenii aceștia au fost puși pe posturi prin concursuri cu final neașteptat. Organizate în așa fel încât secretarul de stat de la transporturi, de exemplu, care coordona aviația, a organizat, a coordonat concursurile pentru selectarea conducerii aeroportului Otopeni. Și după aceea, această conducere a făcut un concurs pentru a selecta managerul. Cine credeți că a câștigat în mod surprinzător? Exact secretarul de stat care a organizat concursuri.”

Ilie Bolojan a criticat situațiile de acest fel, despre care spune că duc la salarii mari fără performanță.

„În momentul în care ai astfel de contracte făcute prost ca formă de recompensă, pentru că din aceste companii să se extragă rente, salarii foarte mari, nu e o problemă că ai salarii mari. Dar fără să livrezi, atunci asigur că în loc să pui o presiune pe ei, să facă profituri pentru această țară, sau să ofere servicii mai bune, sau să reducă subvențiile, ajungem în situații proaste.”

„Dar eu sunt un om corect și am să vă dau un exemplu. Astăzi s-a încheiat o tranzacție importantă pentru industria de îngreșăminte chimice din România. Și RomGaz-ul a încheiat negociările cu Azomureș pentru a prelua această companie. E un lucru foarte important și a fost derulată de o echipă de profesioniști din conducere a RomGaz și dacă ar fi la mai multe companii de stat, astfel de conduceri cu siguranță ar merge mai bine.”

El a explicat că astfel de proiecte pot sprijini economia, energia și industria națională.

„O conducere profesionistă înseamnă că face înțelegeri. Și a făcut o înțelegere mare să avem o extracție suplimentară de gaz din Marea Neagră și mai face o înțelegere bună pentru a reporni Azomureș în așa fel încât să ne întărim industria națională de îngrășăminte chimice, să facem o valorificare mai bună a gazului din Marea Neagră și să oferim o stabilitate și un preț mai bun în economia românească.”

Mai mult, Bolojan a spus că România ar fi putut fi într-o situație mai bună dacă aceste companii ar fi fost gestionate corect în ultimul deceniu.

„Dacă ar fi făcut cu toții asta timp de 10 ani de zile, am fi fost într-o altă situație. Dar cât timp am tratat aceste posturi ca locuri de plasare a oamenilor de la partid, inclusiv PNL-ul și PSD-ul și toate partidele. Toate partidele au făcut asta. Dar știți, există un partid, și o spun cu tot, fără politică, care oriunde e o problemă de genul acesta, vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numește PSD-ism. A planta oameni peste tot unde se pot face angajări. A extrage rente. Nu mai putem merge pe această linie în anii următori.”