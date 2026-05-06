Grindeanu îl atacă pe Bolojan: „Blochează absolut tot”. PSD cere ieșirea rapidă din criza politică

Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache, că social-democrații susțin o soluție rapidă pentru depășirea blocajului politic, indiferent de formula care va fi găsită în urma consultărilor dintre partide.
Condiția pusă de Bolojan pentru susținerea viitorului Guvern: „E bine să ai o majoritate"
Ilie Bolojan despre schimbarea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD: „Nu este treaba mea să explic unui partid pe cine să-și aleagă președinte"
Bolojan spune că a vorbit cu Nicușor Dan doar înaintea moțiunii de cenzură
Bolojan explică majorarea TVA: Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie
Ilie Bolojan despre companiile de stat și numirile politice: „Boala asta se numește PSD-ism"
Andrei Rachieru
06 mai 2026, 15:36, Politic

Grindeanu a afirmat la „Ai aflat!” că PSD nu a impus condiții în negocieri și a sugerat că alte formațiuni sunt responsabile pentru impasul politic actual.

„PSD-ul este susținătorul unei rezolvări rapide. Alții au impus, noi n-am impus”, a spus liderul social-democrat.

Întrebat care este concret „soluția rapidă” pe care o propune PSD, Grindeanu a evitat să indice explicit o formulă de guvernare, însă a susținut că blocajul a fost provocat de restricțiile impuse de ceilalți actori politici.

„Unii au impus și au făcut anumite îngrădiri care duc la blocaj. Ei ar trebui să fie cei care răspund cum văd acest viitor”, a afirmat acesta.

În timpul dialogului, moderatorul a invocat mesajele publice transmise în ultimele luni despre necesitatea unei formule comune PSD-PNL pentru stabilitatea țării și a întrebat dacă situația politică actuală este una gravă.

Grindeanu a susținut că reacțiile din PNL după votul moțiunii au fost emoționale și influențate de rezultatul „copleșitor” din Parlament.

„Lucrurile ieri au fost și decizii luate la emoție, sub presiune, sub acel scor copleșitor de la moțiune. Totuși, 281 de voturi face această moțiune să fie pe locul întâi la numărul de voturi care au dus la aprobare”, a declarat liderul PSD.

Acesta a afirmat că reacția liberalilor a fost una de solidarizare cu liderul partidului, însă a avertizat că deciziile luate „la cald” pot fi greșite.

În același context, Grindeanu l-a acuzat direct pe liderul liberal Ilie Bolojan că ar bloca în prezent formarea unei soluții politice.

„Din punctul meu de vedere, este cel care blochează în acest moment absolut tot. Ceea ce nu e normal”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a făcut și o comparație cu alte momente tensionate din politica românească, afirmând că tentative similare de concentrare a influenței politice „nu au avut o finalitate bună pentru România și pentru români”.

