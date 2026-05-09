Ilie Bolojan a vizitat Centrala Termoelectrică de la Iernut. Proiectul are termen de finalizare până la sfârșitul anului/Mesajul premierului interimar

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, proiectul Centralei Termoelectrice de la Iernut, care are termen de finalizare data de 31 decembrie 2026.
Ioana Târziu
09 mai 2026, 18:06, Politic
UPDATE: Mesajul lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a declarat, în urma vizitei sale la Centrala Termoelectrică de la Iernut, că va „sprijini adoptarea unui memorandum care să simplifice relațiile cu subcontractorii pentru terminarea lucrărilor”.

Pentru reducerea prețului la energia pentru locuințe și firme, premierul interimar a precizat că „trebuie să creștem producția de energie în bandă (pe gaz, hidro și nuclear), să stocăm pe baterii mai mult, să deblocăm accesul la rețelele electrice și să limităm acțiunile speculative pe piața de energie”, măsuri care au făcut parte din prioritățile sale în lunile trecute.

Bolojan a adăugat că peste 95% din lucrări sunt finalizate și că s-a semnat contractul cu General Electric, producătorul celor patru grupuri energetice ale centralei, pentru pornirea acestora.

„Este o centrală de 430 MW, importantă atât prin capacitatea sa, cât și prin amplasament, în zona centrală a țării, unde există un deficit de energie și e nevoie de echilibrarea sistemului”, a mai precizat Bolojan.

Premierul interimar a menționat că ritmul lucrărilor va crește în perioada următoare, iar finalizarea investiției va contribui la creșterea producției de energie în bandă și la stabilitatea sistemului energetic național.

Știrea inițială:

Premierul interimar Ilie Bolojan s-a aflat, sâmbătă, la Centrala Termoelectrică de la Iernut, care este un proiect de investiții preluat de Societatea Romgaz.

Proiectul, denumit „Dezvoltarea CTE IERNUT prin construcția unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, are termen de finalizare data de 31 decembrie 2026 și reprezintă o investiție de aproximativ 269 de milioane de euro, fără TVA.

Investiția, inițiată în urmă cu zece ani

Investiția a început în anul 2016, însă finalizarea sa a fost întârziată din cauza rezilierii contractelor constructorilor, care, anterior, și-au asumat proiectul.

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA a preluat controlul unic direct asupra unor active ale SC ELECTROCENTRALE BUCUREŞTI SA – Sucursala Electrocentrale Mureş și și-a asumat finalizarea proiectului până la finalul acestui an.

Finalizarea investiției de la Iernut reprezintă o prioritate, având în vedere nevoia de a asigura necesarul de energie pentru consumatorii casnici și industriali la nivel național, cu efect asupra reducerii prețului la energie.

În aceeași zi, premierul interimar a vizitat și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș.

