Oana Țoiu, mesaj de Ziua Europei: „Apartenența la Uniunea Europeană este o alegere care se reînnoiește în fiecare zi”

Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a transmis sâmbătă, pe Facebook, un mesaj cu ocazia Zilei Europei, în care a punctat „libertatea pe care o avem” astăzi ca europeni și importanța României ca țară membră a acestei mari comunități.

„Libertatea pe care o avem astăzi a fost pentru generațiile de dinainte un vis de neatins. Totuși întocmai voința lor de mai bine ne-a adus aici: în cel mai puternic proiect politic între state suverane din lume”, a transmis ministra de Externe.

Ministra a scris și câteva cuvinte despre începuturile Uniunii Europene, prin care a amintit de inițiativa lansată în urmă cu 76 de ani de fostul ministru francez de Externe, Robert Schuman.

„Acum 76 de ani, la Paris, Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, propunea un pariu al încrederii în locul fricii și urii permanente dintre țări abia ieșite din război. Așa s-a născut Europa pe care o cunoaștem, un pariu câștigător care astăzi s-a transformat în cel mai puternic proiect politic între națiuni suverane din lume”, a afirmat Oana Țoiu.

„Acum 19 ani, România a făcut propriul ei pariu. Am intrat într-o familie de state care, înainte de a fi o piață sau un buget, este o promisiune: aceea că nu mai suntem singuri în munca pentru viitorul nostru, ci parte cu drepturi depline a unei echipe puternice”, a scris ministra.

Totodată, Oana Țoiu a subliniat și beneficiile apartenenței țării la Uniunea Europeană, precizând că economia României s-a triplat de la aderare și că țara a beneficiat de o serie de investiții.

„Sunt multe cifre care vorbesc despre beneficiile aderării, ca de exemplu faptul că ne-am triplat economia (PIB-ul) de la aderare sau cele 100 de miliarde de euro în investiții. Avem unul dintre cele mai puternice pașapoarte din lume, care ne permite să călătorim neîngrădit”, a transmis aceasta.

„Și totuși, trebuie spus cu sinceritate: acest pariu european este astăzi pus la încercare, deoarece el se bazează esențial pe colaborare și pe planuri comune, pe o viziune comună de viitor, nu pe ură, pe instigare la violență sau pe teama de «străini»”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a precizat că apartenența la Uniunea Europeană nu trebuie privită ca un drept garantat pentru totdeauna, ci ca o responsabilitate care trebuie susținută mereu prin decizii politice.

„Apartenența la Uniunea Europeană este rezultatul aspirațiilor mai multor generații, dar nu este o moștenire ca un inel de diamant pe care îl scoți doar la momente festive. Este, mai degrabă, ca o casă trainică în care locuim, dar care este încă în construcție și la care punem umărul zi de zi prin deciziile luate”, a mai spus ministra.

„Este o alegere care se reînnoiește în fiecare zi, cu fiecare vot, cu fiecare reformă amânată sau dusă la capăt și cu fiecare cuvânt rostit în spațiul public.”, a scris Țoiu.

„Prosperitatea și libertatea nu sunt date de la sine. Se construiesc zilnic, dar pot fi și pierdute. Datoria noastră este să nu fim generația care le pierde, ci generația care înțelege până la capăt uriașa putere de a construi împreună un viitor bun acasă. La mulți ani, Europa! La mulți ani, România europeană!”, a scris aceasta.