Conform rețelei de proteste școlare împotriva recrutării obligatorii, peste 50.000 de elevi din peste 150 de orașe ale Germaniei au boicotat cursurile vineri. Tinerii au ieșit în stradă sub motto-ul „Niciodată război! Niciodată recrutare obligatorie” pentru a protesta împotriva reînarmării și a recrutării obligatorii .

Studenții au fost susținuți inclusiv de activiști din alianța Părinți împotriva Recrutării . Activiști și filialele statale ale Sindicatului Lucrătorilor din Educație și Știință (GEW) din Hessa, Bavaria și Saxonia au participat la protest.

Manifestanții au comemorat și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum exact 81 de ani, și suferințele pe care Germania fascistă le-a provocat popoarelor Europei.

Hannes Kramer, purtătorul de cuvânt al protestelor școlare împotriva recrutării, a declarat: „Astăzi, elevii din Germania au spus încă o dată clar: „bogații vor război – tinerii vor un viitor„. Prin aceasta, tragem concluzia celui de-al Doilea Război Mondial.” „Niciodată război” se traduce astăzi prin „niciodată recrutare!”, a continuat Kramer.

Presa germană relatează că tinerii au avut și un mesaj pentru cancelarul Friedrich Merz:

„Merz, mori și tu pe Frontul de Est” a stat scris pe pancarte ținute de mai mulți tineri.

Pentru a treia oară, elevii au ieșit în stradă în loc să meargă la școală vineri. În Bavaria, au avut loc mitinguri în München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt, Würzburg și Bayreuth. Potrivit agenției germane de presă (dpa), peste 1.000 de elevi din land au urmat un apel similar la acțiune la începutul lunii martie. Organizatorii au raportat că peste 50.000 de persoane au manifestat la nivel național.

Studenții au cerut abrogarea Legii privind modernizarea serviciului militar, oprirea reintroducerii treptate a serviciului militar obligatoriu și încetarea prezenței membrilor Bundeswehr (Forțele Armate Germane) în școli. Conform cifrelor actuale, un sfert dintre tinerii de 18 ani nu au completat încă chestionarele Bundeswehr privind noul serviciu militar, în ciuda amenințării cu amenzi.

Mulți au purtat pe pancarte sau au scandat sloganul „Merz linge ouă!”. Sloganul a fost folosit de mii de ori de când un elev a fost arestat în timpul grevei școlare din martie pentru că purta o pancartă cu acest mesaj.

În Münster, poliția a înregistrat identitatea mai multor elevi din cauza sloganului. Potrivit alianței, în alte orașe, unor tineri nu li s-a permis să părăsească școala sau li s-a cerut să prezinte o adeverință medicală pentru absența lor.

Phil Werring, un student din Münster, a explicat că tinerii nu vor fi intimidați. „Pentru fiecare act de represiune, vom distribui și mai multe pliante și vom discuta despre asta cu și mai mulți colegi de clasă.”

După manifestația din 8 mai, sunt planificate și altele. În plus, mișcarea studențească organizează o săptămână de acțiune împotriva așa-numitei Zile a Veteranilor, între 15 și 21 iunie, și o altă conferință națională la mijlocul lunii iulie. Următorul protest puternic este programat pentru toamnă.