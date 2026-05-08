Crima din Bihor. Principalul suspect a fost prins de polițiști

Potrivit unor surse apropiate anchetei, bărbatul a fost găsit pe un câmp. El a fost căutat de numeroase echipe de polițiști dotate cu mașini, drone și câini de urmă. Bărbatul va fi dus la audieri.

O fată de 18 ani a fost găsită moartă vineri pe un câmp în localitatea Parhida, comuna Tămășeu din Bihor. Cadavrul prezenta leziuni în zona gâtului. Ancheta a început imediat după ce un localnic a descoperit trupul și a alertat autoritățile.

Fata era elevă la un liceu agricol și făcea practică la o fermă de capre din zonă. Localnicii susțin că ultima oară ar fi fost văzută în compania unui cioban angajat la fermă, un recidivist care ar fi ispășit recent o condamnare de 20 de ani pentru tâlhărie și crimă.