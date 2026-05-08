Zeci de dosare OZN, publicate de Pentagon

Zeci de dosare OZN au fost publicate vineri de Pentagon. Acestea oferă transparență asupra „vieții extraterestre", a transmis Departamentul de Război.
Petru Mazilu
08 mai 2026, 17:42
Pentagonul a publicat zeci de dosare OZN care oferă transparență asupra „vieții extraterestre”, potrivit The New York Post. Departamentul de Război a dezvăluit 162 de dosare legate de observări de OZN-uri, unele datând de aproape 80 de ani. Publicarea a fost făcută la două zile după ce președintele Donald Trump a declarat că unele dintre dosare „vor fi foarte interesante pentru oameni”.

De altfel, Trump a semnat în februarie un ordin prezidențial prin care solicită transparență în ceea ce privește „viața extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și obiectele zburătoare neidentificate (OZN)”.

În materialele publicate vineri au fost incluse videoclipuri cu obiecte cu aspect bizare, surprinse pe cerul Greciei, Irakului, Japoniei, Emiratelor Arabe Unite și SUA de-a lungul deceniilor.

De asemenea, au fost publicate o serie de rapoarte și dosare FBI care includeau mărturii aparente ale martorilor oculari.

Dosarele includ și o transcriere a declarațiilor astronauților Apollo 17 care au raportat „particule sau fragmente foarte strălucitoare sau ceva care plutește în derivă în timp ce manevrăm”.

